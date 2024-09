Mario Vaquerizo saca el lado bueno de la última salida de tono de Isabel Pantoja con la prensa

Isabel Pantoja ha vuelto a mostrar su peor cara ante las cámaras. Tras unos meses en los que parecía más animada y relajada ante las cámaras, la tonadillera ha estallado al ser preguntada a su llegada a Tenerife por las informaciones que apuntan a que tendría miedo de abandonar Cantora por si su hijo Kiko Rivera entra en la finca y la destroza, y por su actitud ante la reciente operación de apendicitis a la que se sometió su hija Isa Pantoja, a la que no visitó en el hospital ni llamó por teléfono para preocuparse por su salud. "¡Cállate ya imbécil! ¡Ócupate de España!" exclamaba a gritos fuera de sí a una reportera de Europa Press. Una salida de tono a la que Mario Vaquerizo ha querido sacar el lado positivo al asegurar que gracias a la cantante tiene "frases maravillosas" que repite constantemente: "Por un lado no me parece bien lo que ha hecho porque yo creo que hay que ser profesional siempre, y entiendo que en algunos momentos estás cansada de que te pregunten lo mismo, vienes de un viaje... Pero creo que las formas son muy importantes, y eso habría que controlarlo". "Pero Isabel es así, es muy temperamental, que no estoy justificando esto. Lo que pasa es que yo, como no soy la reportera a la que se lo ha hecho, y yo vivo de la cultura del pop, pues también tengo que agradecer a Isabel que dé frases tan maravillosas que yo las tengo en mis fiestas: '¡Cómprate una vida!'; '¡Dientes, dientes!'; '¡Esta es mi casa y no vas a grabar más!'" ha revelado entre risas. Pero una cosa no quita la otra y el artista critica lo que ha hecho Isabel "porque la persona que estaba preguntando está haciendo su trabajo. Súper educada, por eso, entonces, y si estás cansada, tienes que ser profesional y decir: ¡gracias! ¡gracias! pero no hacer eso". "Pero, por otro lado, como yo estoy loco, esas frases, a mí, es que se han convertido en mí, es que yo, es que no, es que, yo, la semana que viene, que tengo un cumpleaños, en vez de cantar cumpleaños feliz voy a decir: ¡Ocúpate de España! Jajaja No, es de broma, no, fuera de cachondeo, la edudación es muy importante" ha añadido tirando de sentido del humor. "Ahora en serio, fuera ya de la risa, yo creo que estoy hay que tomarlo con humor y con frivolidad, pero creo que a lo mejor también una mala tarde la tiene cualquiera, y a lo mejor Isabel la ha tenido, pero las formas no hay que perderlas nunca. Yo soy peor que Isabel, yo en mi casa las pierdo de una manera... yo soy muy vehemente hablando, y aunque tenga razón, muchas veces pierdo la razón por las formas, con lo cual las formas hay que mantenerlas siempre. Es un principio como el padre nuestro" ha zanjado.

