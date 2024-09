La borrasca deja mañana lluvia en Península y Baleares, con mínimas a la baja, y un frente llega el martes por el norte

La borrasca dejará lluvias generalizadas en la Península y Baleares durante este sábado, en un fin de semana marcado por el descenso de las temperaturas mínimas, mientras que el martes se espera la llegada de un nuevo frente por el norte del país, según la predicción del portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Luis Bañón. Así, las temperaturas bajarán hasta el martes, subirán el miércoles y volverán a bajar durante los días siguientes. De hecho, según la predicción a varios días en la web del organismo estatal, los valores rondarán mañana los 15ºC en el norte y no superarán los 25ºC en el sur. Por otro lado, durante este jueves se registraron cantidades importantes de precipitaciones en puntos de varias provincias, entre las que destacan los 84 litros por metro cuadrado (l/m2) en Seira (Huesca); los 74 l/m2 en Albacete y los 58 l/m2 en Torreblanca (Castellón). A su vez, también se registraron más de 30 l/m2 en puntos de Palencia, Guadalajara, Ciudad Real y Burgos. El portavoz de AEMET ha explicado que las lluvias han afectado esta noche especialmente a las provincias de Cáceres (de hecho, en Hoyos se llegaron a registrar 45 l/m2), en la provincia de Badajoz, en Ávila, Salamanca y Toledo. Además, las temperaturas apenas han bajado de los 10ºC en zonas tradicionalmente más frías, aunque no han descendido de los 20ºC en el litoral sur, Baleares y Canarias. En cuanto al viento, se han registrado algunas rachas fuertes asociadas a las tormentas. De cara a este viernes, Bañón prevé que las bajas presiones se centren al norte de la Península y que se extienda la inestabilidad atmosférica por amplias zonas. Así, espera abundante nubosidad y chubascos con tormentas en la mitad norte e interior, norte de la meseta sur y litorales e interior del nordeste. En los litorales de Tarragón y Castellón, estos chubascos podrán ser fuertes y persistentes, y no se descartan en el prepirineo. Asimismo, Bañón ha indicado que los chubascos y tormentas serán también probables en otras zonas de la meseta sur, Extremadura, Andalucía, en zonas de Levante, sur de Galicia y Cordillera Cantábrica, y no los descarta en otras zonas del sur, en Baleares o en Canarias. En lo concerniente a las temperaturas, éstas bajarán en gran parte del país, salvo en el cuadrante sudeste y Baleares, donde subirán. No se esperan vientos fuertes. Ya este sábado, el portavoz del organismo estatal ha avanzado que la borrasca se desplazará al noroeste de la Península, lo que provocará marcada inestabilidad tanto en el territorio peninsular como en Baleares. En este contexto, habrá cielos nubosos y chubascos tormentosos, ocasionalmente fuertes y con granizo, en el extremo norte y tercio este peninsular, así como en Alborán y Baleares, y podrían ser localmente muy fuertes en el archipiélago y en los litorales de Tarragona, Castellón y Valencia, y con probabilidad de persistencia en el Pirineo y en el extremo oriental cantábrico. A su vez, Bañón ha indicado que los chubascos son probables en amplias zonas del resto del país, menos en el cuadrante suroeste menisular y oeste de la meseta norte. Durante la segunda mitad del día, se espera que vayan a menos de suroeste a nordeste y que tiendan a abrirse claros. Este día las mínimas ascenderán en gran parte de España, mientras que descenderán las máximas, y no se esperan vientos fuertes. Durante el domingo, el portavoz de AEMET ha precisado que la tendencia será a la estabilización de la atmósfera sobre la Península y Baleares, aunque aún habrá posibilidad de chubascos localmente fuertes o persistentes en torno al cantábrico oriental y Pirineo occidental. Aunque la tendencia es que vayan perdiendo intensidad a lo largo del día, por la tarde podrían reactivarse en la cordillera cantábrica y en el sistema ibérico, siendo probables en otras zonas de la mitad norte y baleares. Mientras, en Canarias se prevé algún chubasco débil en los nortes de las islas occidentales. Este día las mínimas bajarán en gran parte del país, mientras que las máximas subirán en los extremos este y sur penisular y bajarán en el extremo norte, sin cambios en el resto. Un día más, no se espera que haya vientos fuertes. MÁS LLUVIAS PARA LA PRÓXIMA SEMANA Bañón ha avanzado que la tendencia para la semana que viene es a que la borrasca en el norte peninsular se vaya desplazando lentamente hacia el este. Aún así, el lunes afectará a las precipitaciones en el extremo norte, litoral norte mediterráneo y Baleares. Durante el martes, llegará una nueva borrasca por el Atlántico, y dejará precipitaciones en el extremo norte peninsular y noroeste, donde podrían ser abundantes y muy persistentes. El miércoles y el jueves continuarán y afectarían a toda la mitad noroeste peninsular. El viernes perderán intensidad y tenderán a afectar al extremo norte y a otros puntos de la Península y Baleares. De acuerdo con el portavoz de AEMET, las precipitaciones podrían estar presentes el fin de semana en zonas del este y norte peninsular, aunque hay incertidumbre al respecto. En Canarias no se esperan apenas precipitaciones. Asimismo, Bañón ha detallado que las temperaturas tenderán a bajar hasta la madrugada del martes para luego subir hasta el miércoles y volver a bajar los días siguientes. En Canarias, los valores serán anormalmente bajos para la época. Asimismo, el martes soplarán vientos fuertes en el litoral noroeste peninsular y se extenderán el miércoles a amplias zonas de la mitad noroeste peninsular. El jueves, se centrarán en el centro norte peninsular e irán amainando los siguientes días.

Compartir nota: Guardar Nuevo