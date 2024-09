Isa Pantoja rompe su silencio: "Pensé que mi madre me iba a llamar. Tengo rabia y enfado"

Muy recuperada de la operación de urgencia de apendicitis a la que se sometió hace una semana, aunque todavía guardando reposo en su domicilio, Isa Pantoja ha reaparecido en 'Vamos a ver'. La hija de Isabel Pantoja ha intervenido en el programa en el que colabora y ha revelado cómo se encuentra y cómo se tomó el último desplante de su madre, que no la ha llamado a pesar del delicado momento de salud que vivió. "No me ha querido llamar y no me ha querido venir a ver, porque ha estado Anabel a su alcance para que lo hiciera y tampoco ha dado el paso. Pensaba que la llamada se iba a producir. Igual que en la boda -su enlace con Asraf en octubre de 2023- sabía perfectamente que no iba a ir, no tenía ninguna duda que me iba a llamar" ha reconocido, confesando dolida que "incluso apostaba más porque viniera a que me llamase". Y ha dado su lugar a Dulce al asegurar que si no llega a estar su exniñera en El Puerto de Santa María con motivo de su cumpleaños, no hubiese tenido quien se quedase con su hijo Albertito, apuntando que "se fue del hospital el viernes y yo estuve ingresada hasta el lunes", por lo que su madre podría haberla ido a visitar sin temor a encontrarse con su extrabajadora. Una reaparición en la que Isa ha visto un vídeo de la mujer de Kiko Rivera, Irene Rosales, asegurando que no tenía ni idea de que había sido operada. "Vale" ha reaccionado con ironía la peruana, dejando entrever que no se cree que su cuñada no supiese nada de su problema de salud. Como ha confesado, estos días en el hospital ha llegado a varias "conclusiones": "Me ha dado tiempo de todo. Alegría, tristezas, enfadarme mucho, la rabia... Rabia y enfado porque esperaba una llamada o una visita, pero sobre todo porque se ha dado una información -en el programa 'Fiesta' contaron el domingo que su madre se había puesto en contacto con ella- y la manera en la que se contó que mi madre me había llamado, que había sido una llamada súper emotiva sin tener encuentra mis sentimientos estando yo en el hospital cuando además es mentira... Me molestó mucho" ha admitido muy dolida.

Compartir nota: Guardar Nuevo