Imperio colombiano Santo Domingo revela detalles de millonaria apuesta en fondos estadounidenses

(Bloomberg) -- Una de las familias más ricas del mundo reveló detalles adicionales sobre más de US$1.000 millones en inversiones de capital privado, a medida que sigue ampliando sus tenencias más allá del sector en que hizo su fortuna.

Alejandro Santo Domingo y su familia han invertido a través de su empresa de inversión europea en casi una docena de fondos estadounidenses fuera de los mercados públicos, entre los que se incluyen los de KKR & Co. y 3G Capital, de Jorge Paulo Lemann, según regitros recientes.

Bevco, la empresa de los Santo Domingo, también ha puesto dinero en fondos de Mantle Ridge, el inversionista activista detrás de un intento de recuperación del minorista de descuento estadounidense Dollar Tree Inc. Bevco tenía €1.200 millones (US$1.300 millones) en inversiones de capital privado y asociaciones a finales del año pasado, aproximadamente el doble del total de 12 meses antes, según muestran los documentos.

Un representante de Bevco, con sede en Luxemburgo, que no desglosa completamente sus inversiones de capital privado en sus estados anuales, declinó hacer comentarios.

La dinastía latinoamericana hizo su fortuna fabricando cerveza y ha aumentado rápidamente su riqueza fuera del sector durante la última década sin tocar su principal activo: una participación, junto con los fundadores de 3G, en Anheuser-Busch InBev SA. La familia posee una fortuna de unos US$15.000 millones, en gran parte a través de la cervecera, según el Bloomberg Billionaires Index.

Cambio de riqueza

Bevco reveló los nombres de sus participaciones de capital privado en una declaración registral de su estructura accionaria de agosto, proporcionando una visión inusual de una parte poco conocida de su cartera multimillonaria. No reveló las sumas invertidas en cada vehículo ni los plazos de las asignaciones.

Las participaciones incluían fondos de BDT Capital, de Byron Trott, antes de su fusión el año pasado con MSD Partners, de Gregg Lemkau. Las apuestas de los Santo Domingo en KKR incluyen vehículos detrás de una compra en 2018 del negocio de margarina y cremas para untar de Unilever Plc, así como la compra en 2022 de Hunter Douglas NV a través de un acuerdo que valoró al fabricante de revestimientos para ventanas Luxaflex en unos US$7.100 millones. La familia colombiana también invirtió anteriormente en asociaciones de 3G con participaciones en el gigante alimentario Kraft Heinz Co.

En la actualidad, Bevco tiene alrededor del 15% de su cartera invertido en capital privado, una cifra superior a las sumas que las family offices suelen destinar al sector, según una encuesta reciente de Citigroup Inc. En los últimos tres años, las inversiones de Bevco en capital privado han aumentado más de seis veces, según datos recopilados por Bloomberg.

Alejandro, de 47 años, se convirtió en el jefe de la familia tras la muerte de su padre en 2011. La composición actual del patrimonio familiar empezó a tomar forma cuando vendieron su participación en la cervecera colombiana Bavaria a la británica SAB Miller en 2005 a cambio de acciones. AB InBev adquirió SAB Miller en 2016, y Alejandro fue uno de los principales negociadores de la operación, valorada en US$103.000 millones.

La familia también posee una participación valorada en más de US$200 millones en la española Inmobiliaria Colonial, donde anteriormente pignoraron acciones para obtener capital.

Santo Domingo, radicado en Nueva York, es presidente del holding Valorem, que tiene ocho empresas en su sitio web, que van desde el comercio minorista a los medios de comunicación, pasando por el sector inmobiliario y el gas natural. Valorem, que cuenta con 12,7 billones de pesos (US$3.000 millones) en activos, se fundó en 1997 para separar ciertos activos que no encajaban en la cartera industrial de Bavaria.

