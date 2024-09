El TAD anula las elecciones a la presidencia de la RFEF

El Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) ha anulado la convocatoria de elecciones a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), previstas para el 7 de octubre, por la Comisión Gestora, tras estimar el recurso interpuesto por el presidente de CENAFE, Miguel Ángel Galán, informa el portal jurídico 'Iusport'. El TAD estimó que para la convocatoria de los comicios era necesaria la declaración formal del cese del anterior presidente, Pedro Rocha, que no era automático tras la sanción de inhabilitación y que el órgano competente de la RFEF, la Asamblea General, debía haberlo declarado. Éste ha sido el motivo de la impugnación, por lo que el TAD no ha necesitado entrar a valorar si el mandato estaba o no concluido o si faltan menos de seis meses para la finalización del mismo. Según 'Iusport' el TAD considera que no resulta acertada la interpretación que hace la RFEF al considerar que su resolución acordando la inhabilitación de Rocha produce automáticamente el cese. En consecuencia, añade el TAD, no es posible aplicar el artículo 31.8 de los Estatutos de la RFEF sin que previamente se haya declarado el cese de su presidente, y que no es posible equiparar los conceptos de inhabilitación y cese. Para el tribunal, la falta de resolución o acuerdo de la Asamblea General impide apreciar que dicho cese se ha producido y ello imposibita la aplicación del artículo 31.8 de los Estatutos de la RFEF al faltar el primer requisito para su aplicación, que se haya producido el cese del presidente de la RFEF. Para Iusport la nueva convocatoria de elecciones estaría abocada al fracaso, ya que la vicepresidenta de la RFEF, María Ángeles García Chaves, presidenta interina, tuvo que haber convocado elecciones a la Asamblea, Comisión Delegada y presidencia para el mandato 2024-28, y no sólo a presidente porque quedan menos de seis meses para la conclusión del mandato del periodo 2020-24. La RFEF tendría que disolver la Comisión Gestora, restituir en sus funciones a la Junta Directiva y convocar elecciones para el próximo ciclo 2024-28 por medio de su presidenta interina, María Angeles García Chaves.

Compartir nota: Guardar Nuevo