El intimismo de Ed Sheeram envuelve al público en la cuarta jornada de Rock in Río

María Angélica Troncoso

Río de Janeiro, 19 sep (EFE).- Ed Sheeran cerró este jueves la tanda de conciertos de la cuarta jornada de Rock in Río con una presentación intimista que incluyó varios de su nuevos éxitos pero que también llevó al extremo a sus fans con los clásicos de siempre.

El cantante hizo una de las presentaciones más esperadas del todo el festival y fue la atracción del día en el 'Palco Mundo' el principal escenario de la 'Ciudad del Rock'.

Unas 100.000 personas se dieron cita para ver al artista británico, que vestido con una camiseta negra con un multicolor RIO plasmado en el pecho y acompañado solo de su guitarra y un pedal de 'loops', hizo la presentación más 'melosa' del día en Rock in Río.

'Castle on the hill' abrió el concierto, que luego continuó con 'Shivers' y una lista en la que prevaleció el ya conocido clima nostálgico y autobiográfico del artista.

Canciones más conocidas como 'Perfect' y 'Thinking Out Loud' fueron cantadas a grito puro y entre lágrimas por varios de los asistentes, junto con 'Shape of you'y 'Bad Habits', con las que el británico cerró su presentación en Río.

La de este jueves fue la cuarta presentación del artista británico en el país, que también estuvo en la edición de Rock in Río en Lisboa, en junio pasado.

Will Smith hizo su debut en Rock in Rio con un espectáculo cargado de energía en el que los espectadores vibraron al ritmo de rap, gospel y hip hop casi sin tiempo para respirar.

Por cerca de 30 minutos, en la presentación más corta de la jornada por ser anunciado a última hora como artista sorpresa, comenzó su espectáculo con 'Bad Boys' y hasta improvisó parte de la canción en portugués.

"Estoy feliz de estar en Brasil", dijo en un diáfano portugués, el actor de 55 años.

Vestido de rojo de la cabeza a los pies, el reconocido actor cantó casi de corrido éxitos como 'Gettin' 'Jiggy Wit It' y 'Men in Black', la canción homónima de una de sus películas más taquilleras.

Pero fue Magalenha, uno de los himnos del recién fallecido Sergio Mendes, la que levantó fuego entre el público con el 'batuque' de los tambores integran las pegajosas baterías de la fiesta carioca en carnaval.

El artista, que estuvo retirado por dos años de las pantallas y los micrófonos luego de la bofetada que le dio a Chris Rock en los premios Óscar, entonó también su más reciente éxito 'You can make it', un tema góspel que habla de superación y para el que estuvo acompañado por el coro brasileño Cariocanto.

La movida musical en la parte final de los conciertos de este jueves también tuvo las baladas románticas del brasileño Ferrugem y la irreverencia de su coterránea, la drag queen Gloria Groove.

Horas antes, la británica Joss Stone encantó al público con su estilo relajado y su inconfundible voz en un recorrido por los éxitos que más se han destacado en los 20 años de su carrera como 'Star', 'You Had Me' y 'Super Duper Love'.

Rock in Río, que abrió sus puertas el 13 de septiembre, espera atraer a unos 700.000 espectadores en las siete noches de conciertos que culminarán el próximo domingo.

Hasta entonces artistas como Karol G, Shawn Méndes, Katy Perry, Akon, Mariah Carey, Cyndi Lauper y Gloria Gaynor se presentarán en los palcos de la 'Ciudad del rock'.

Desde su histórico debut en enero de 1985 más de 12,6 millones de personas han asistido a alguna de las 24 ediciones de Rock in Río, de las cuales diez se han realizado en la ciudad que lo vio nacer y el resto en Lisboa, Madrid y Las Vegas.EFE

mat/ig

(foto) (video)