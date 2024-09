David Bisbal esquiva a la prensa tras las declaraciones de Elena Tablada sobre la manía de su exmarido a su hija Ella

David Bisbal se ha convertido en involuntario protagonista de una de las polémicas que más han dado que hablar en los últimos días. Elena Tablada ha abierto su corazón en el programa 'Me quedo conmigo' y ha revelado que uno de los detonantes de su separación de Javier Ungría fue que su exmarido sentía rechazo por Ella (14), la hija que tiene en común con el artista almeriense. "Me dijo 'le he cogido manía. Hay cosas que hace que no aguanto y hay cosas que no hace que no aguanto también'" le habría dicho tras el nacimiento de su única hija en común, Camilla. "Que él dijese 'no aguanto a Ella' y en vez de yo poner el límite, seguía intentándolo porque seguía pensado que tenía que madurar, que no podía ser así, es que no me cabía en la cabeza. Es una bestialidad decirle eso a una persona" ha asegurado la diseñadora, confesando que ese fue el motivo por el que decidió poner punto y final a su matrimonio. Una delicada situación que Elena relata que ocultó a Bisbal, al que prefirió no contarle que su marido tenía manía a su hija, aunque tras su separación sí le desveló que la razón era que "la relación entre Javier y Ella no está fluyendo como a mi me gustaría". Impactantes declaraciones que Ungría niega, por las que no descarta emprender medidas legales contra Tablada, y que ha tachado de falta de respeto tanto para la menor como para su familia paterna; es decir, hacia el cantante de 'Ave María'. En medio de esta guerra sin cuartel, David ha reaparecido en la celebración del primer aniversario de Santander Smusic en la Real Casa de Correos de Madrid. Y lejos de pasar por el photocall para atender a la prensa, como hace en este tipo de eventos y como sí hicieron el resto de asistentes a la fiesta, como Mario Vaquerizo, Carlos Jean o Isabel Aaiún, prefirió dar la 'espantá' y esquivar a las cámaras para no tener que pronunciarse sobre este tema. Y es que Bisbal siempre ha intentado mantener a sus hijos lejos del foco mediático para que crezcan como niños 'normales' -dentro de lo que es ser hijos de una de las grandes estrellas de la música latina-, así que es de suponer que el hecho de que Elena haya puesto a Ella en el disparadero revelando que su exmarido le tenía manía no le habrá sentado bien. Siempre amable y cercano con los reporteros, el almeriense tampoco se dejó ver tras la fiesta. Y tras subirse al escenario y deleitar a los asistentes cantando 'Bulería', optaba por abandonar la Real Casa de Correos por una puerta trasera para esquivar las preguntas sobre la última polémica entre su ex y Javier Ungría.

