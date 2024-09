Carmen Borrego sobre su hijo: "Hace esto porque le da la gana, sabe las consecuencias que tiene"

Carmen Borrego se ha sentado este jueves en 'Vamos a ver' y ha tenido que ver una promo de la entrevista que su hijo dará este viernes en el programa '¡De viernes!' hablando de la mala relación que tiene con ella y de cómo han sucedido todos los hechos que han provocado este distanciamiento. Lo primero que ha querido dejar claro la colaboradora de televisión es que tiene "un punto en el que estamos de acuerdo" con él porque "él no sabe dónde está su madre y dónde el personaje y, yo tampoco, no sé dónde está mi hijo y dónde el personaje". Algo molesta, no compra el argumento de que él se va a sentar porque ella ha hablado de él, ya que no considera que sea cierto y le lanzaba una pregunta: "¿Cómo me haces esto aquí y ahora? el dinero lo mueve todo". En cuanto a la entrevista que veremos mañana, Carmen no sabe "si estoy preparada" porque "no tengo ni idea de lo que va a contar, cualquier cosa que diga me va a hacer daño". Además, ha aclarado que "en el mes de agosto adquiero un compromiso contractual con '¡De viernes!' sin pensar que esto podía ocurrir", por lo que la veremos en el programa, pero no en plató. Aunque todavía no sabe qué es lo que va a contar, la hija de María Teresa Campos desea que cuente "la clase de madre que ha sido su madre, yo nunca le he hecho nada malo a mi hijo" y tiene la esperanza de que "en algunos casos de esta entrevista me pueda sentir más cerca de él y no más lejos". Además, la colaboradora de televisión ha asegurado que "no he desaparecido de la vida de mi hijo ni un solo momento, siempre he estado donde tenía que estar" y, algo más alterada, comentaba que "él hace esto porque le da la gana, sabe las consecuencias que tiene hacer lo que va a hacer, yo estoy aquí porque trabajo aquí y no por ser la madre de José María Almoguera, jamás he hablado mal de mi hijo, pero es que mi hijo si habla y si da una exclusiva". Por último, la hermana de Terelu Campos espera "poder sentarme el martes que viene aquí con la cabeza muy alta y poder responder como lo haré el viernes". Tendremos que esperar a la entrevista de mañana para saber qué cuenta el joven sobre el conflicto familiar.

