Bolaños dice que "ha quedado claro" lo que pasó con Edmundo González y afea que se acuse al Gobierno de "barbaridades"

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha asegurado este viernes que "ha quedado bastante claro" lo que pasó con el candidato opositor venezolano Edmundo Gónzalez en la residencia del embajador de España y ha afeado que se acuse al Gobierno de "barbaridades". González negó ayer jueves haber sido coaccionado por el Gobierno de España o por el embajador español en el país hispanoamericano, Ramón Santos Martínez, en el marco de su salida de Venezuela. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha negado también que el embajador haya desempeñado papel alguno en la decisión del opositor venezolano. "Ha quedado muy claro y se ha explicado perfectamente por el Ministro de Asuntos Exteriores y por el propio Edmundo González", ha dicho en declaraciones a la prensa en Tenerife tras ser preguntado por lo sucedido. En el marco de su respuesta, el ministro ha subrayado que lo que ve "verdaderamente preocupante" es que no haya "ningún tema en el que la oposición (española) no sea capaz de reconocer el trabajo bien hecho por el Gobierno" liderado por Pedro Sánchez. Y ha afeado que "hasta en esto" les estén "acusando de auténticas barbaridades". "Es que, sinceramente, creo que quien tiene un problema de explicación aquí es la oposición, porque ya ha explicado lo que ocurrió el propio Edmundo González, que, por cierto, pidió voluntariamente asilo en España", ha apuntado. Bolaños ha insistido en que "esta es la realidad" y ha aseverado que le parece "preocupante" que la oposición "no reconozca nunca nada, ninguna de las políticas" del Ejecutivo, que en este caso, ha apuntado, se trató de "garantizar la integridad y la seguridad de opositores en Venezuela".

