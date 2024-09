VÍDEO: Feijóo exige a Sánchez el reemplazo del embajador en Caracas y la dimisión de Albares: "El Gobierno ha mentido"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha urgido este jueves al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a ofrecer explicaciones "inmediatas" tras la denuncia del candidato opositor Edmundo González y ha exigido la dimisión del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, así como el reemplazo del embajador de España en Caracas, Ramón Santos. Tras asegurar que España está haciendo "el ridículo" en el ámbito internacional, ha acusado al Gobierno de "ocultar" las "coacciones" al líder venezolano. "El Gobierno español ha mentido", ha aseverado Feijóo, tras la confesión este miércoles de Edmundo González denunciando haber sido coaccionado por las autoridades chavistas, estando él en la residencia del embajador español en Caracas, para firmar un documento en el que reconocía la victoria del presidente Nicolás Maduro en las elecciones a cambio de permitir su salida del país rumbo a España. Feijóo ha realizado estas declaraciones en una rueda de prensa en la Asociación de Prensa Extranjera en Roma, tras reunirse con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y el vicepresidente y ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, dentro de su gira para buscar una "alianza europea" contra la inmigración ilegal. DICE QUE "BAJO NINGÚN CONCEPTO" SE PUEDE PERMITIR LO OCURRIDO De hecho, Feijóo ha admitido que ha conversado con Meloni y Tajani de las "graves revelaciones" realizadas por Edmundo González, algo que a "ningún demócrata le puede resultar ajeno" porque "ganó las elecciones en Venezuela con el apoyo mayoritario de los venezolanos". En este punto, ha criticado las "prácticas mafiosas de un régimen que se niega a aceptar el resultado de las urnas". El líder del PP ha criticado que algunas de esas "prácticas mafiosas" hayan tenido como escenario la residencia del embajador español en Caracas y ha recalcado que "de ninguna manera" y "bajo ningún concepto" se puede "tolerar que en una embajada española se coaccione a nadie, menos a un representante del pueblo venezolano". "Y menos aún por quienes son protagonistas de un demoleador informe de Naciones Unidas de violación masiva y perpretada con los derechos humanos después de las elecciones y antes de las elecciones", ha declarado, en alusión a la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, y su hermano Jorge, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. De hecho, ha preguntado a Tajani si se podía imaginar que "dos altos cargos de una dictadura entrasen en una embajada italiana para coaccionar al presidente electo de un país, ¿le cabe en la cabeza?", ha preguntado, para señalar que es "evidente" que el Gobierno italiano no asumiría un "episodio de estas características". URGE A SÁNCHEZ A DAR EXPLICACIONES DE FORMA "INMEDIATA" Tras insistir en que el Gobierno de Pedro Sánchez "ha mentido", ha subrayado que "la diplomacia española, pilar esencial de la diplomacia europea en Iberoamérica, no puede estar al servicio de un régimen dictatorial". Feijóo ha afirmado que la posición del PP es "clara" porque el embajador en Venezuela "ha de ser reemplazado", "el ministro de Asuntos Exteriores español ha de presentar su dimisión" y el presidente del Gobierno de España debe "dar explicaciones inmediatas", ya que, a su entender, España no puede ser "equidistante" entre "la democracia y la dictadura". "No puede ser equidistante ni colaborador", ha abundado, para añadir que desconoce cuáles "son las razones del posicionamiento del Gobierno español" al no querer "reconocer el resultado democrático de las urnas en Venezuela". DICE "AVERGONZARSE" DE LA POSICIÓN DEL PSOE EN LA EUROCÁMARA Feijóo ha indicado que hoy, en Estrasburgo, la Unión Europea "vuelve a elegir el camino correcto", después de que la Eurocámara haya aprobado el reconocimiento de Edmundo González como presidente legítimo de Venezuela, una resolución que ha contando con el voto en contra de la izquierda. El líder del PP ha dicho "avergonzarse" de que los socialistas españoles hayan votado en contra, a diferencia de lo que han hecho los socialistas portugueses. "Lo lamento profundamente como español y como europeo", ha manifestado, para añadir que España ha hecho "el ridículo como país en el ámbito internacional" y ha "decepcionado al pueblo español" tras el voto del PSOE en el Parlamento Europeo. Una vez más, el líder del PP ha dicho desconocer si detrás de esa posición de Sánchez y el PSOE hay "razones de carácter político, ideológico o económico". "Si el presidente del Gobierno de mi país elige la dictadura y no la democracia, me va a tener enfrente siempre", ha avisado. Feijóo ha reiterado que la posición del PP es "firme" mientras que en España el Gobierno está "en contra de que se reconozca el resultado democrático de las urnas en Venezuela" y ha avisado que es "inadmisible" que en una embajada española un ministro de Exteriores "esté relacionado con una coacción a un representante del pueblo venezolano". Por ello, ha insistido en que Sánchez debe dar "todas las explicaciones sobre este asunto, especialmente qué ha ocurrido en la embajada española en Venezuela". "Y debe de concretar al lado de quien está: si está al lado de la democracia o de la dictadura, si está al lado de la libertad o de la extorsión y le puedo asegurar que si está al lado de la democracia y está al lado de la libertad yo estaré al lado del primer ministro español", ha recalcado. TRES PREGUNTAS SOBRE LAS DECLARACIONES DE PONS Pese a que ha recibido varias preguntas de los periodistas acerca de si comparte las declaraciones de su vicesecretario de Institucional, Esteban González Pons, acusando al Gobierno de estar "implicado en el golpe de Estado" de Venezuela, Feijóo ha evitado entrar en contestar si comparte o no esas palabras y se ha reafirmado en sus tres peticiones al Gobierno. "El Gobierno español nos mintió y nos ocultó las reuniones de los responsables del gobierno de Maduro con el señor Edmundo González. Nos ocultó la coacción que sufrió el presidente electo de Venezuela por parte de los políticos del régimen de Maduro en una embajada de nuestro país", ha finalizado. IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN URL DE DESCARGA: https://www.europapress.tv/politica/906290/1/feijoo-exige-sanchez-reemplazo-embajador-caracas-dimision-albares TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06

Compartir nota: Guardar Nuevo