(Previa) Castellón pone a prueba el liderato del Racing y Levante y Zaragoza miden fuerzas

El Castellón recibe al líder Racing de Santander este domingo (16.15) en la jornada 6 de LaLiga Hypermotion, en un encuentro que pondrá a prueba la fiabilidad de los santanderinos ante un equipo castellonense que viene de golear al Almería, mientras que en La Romareda, el Real Zaragoza y el Levante medirán sus fuerzas en un duelo directo por la zona de ascenso directo. El recién llegado Castellón está siendo uno de los grandes animadores del inicio de temporada en Segunda. Los catellonenses han sido capaces de ganar en campos complicados como El Plantío y el Power Horse Stadium de Almería. Sin embargo, se le resiste su primer triunfo como local, tres puntos que aspira a conseguir ante el mejor equipo tras estas primeras cinco jornadas ligueras, el Racing de Santander. El equipo cántabro ha llegado líder a la sexta parada del curso tras sumar 11 puntos, los mismos que Levante y Eibar. Por ello, necesitarán lograr su cuarta victoria consecutiva si quieren asegurarse estar en lo más alto de la tabla clasificatoria una jornada más. Un objetivo que será más sencillo si sigue con su racha goleadora, gracias a la que han anotado en todos los partidos y son el equipo de la categoría con más tantos a favor (9). Una jornada seis que vivirá otro de sus platos fuertes el sábado en La Romareda. Allí se medirán dos equipos situados entre los cuatro primeros de la clasificación y que tienen como único objetivo el ascenso a Primera: Real Zaragoza y Levante. Los aragoneses, que habían sido líderes en las primeras cuatro jornadas, cayeron en Burgos la pasada semana, por lo que necesitan un buen resultado para poner fin a las dudas lo antes posible e, incluso, volver a la primera posición. No lo tendrá fácil el equipo aragonés ante el Levante. Los granotas están segundos igualados a puntos con el líder y aún no saben lo que es perder. Además, los valencianos han conseguido siete de los 11 puntos que ostentan a domicilio, ganando en estadios complicados como El Molinón. Además, no pierden en Zaragoza en un encuentro liguero desde 2012, consiguiendo dos victorias y dos empates. El viernes, abrirá la jornada un derbi andaluz entre dos clubes históricos como el Granada y el Málaga. El Nuevo Los Cármenes será testigo de un enfrentamiento de dos equipos que llegan en momentos muy diferentes, pero que están llamados a luchar por los seis primeros puestos de la tabla. El Málaga, séptimo e invicto, busca su primer triunfo lejos de La Rosaleda, mientras que el Granada, decimosexto y con solo un triunfo, quiere los primeros tres puntos ante su público. El sábado, además del Real Zaragoza-Levante, el Racing de Ferrol recibirá al Albacete con el objetivo de salir de los puestos de descenso, el Deportivo de la Coruña intentará dejar la cola de la clasificación ante un Burgos que aspira a acabar la jornada en puestos de ascenso directo, y Eldense y Oviedo, igualados a siete puntos en la tabla, buscarán asaltar los puestos de play-off. Tenerife y Real Sporting serán los encargados de abrir la jornada dominical en el Heliodoro Rodríguez López, en el que será el estreno en el banquillo tinerfeño de Pepe Mel, que llega a la isla después del mal arranque del equipo, que es colista con un solo punto. Por su parte, los asturianos quieren poner fin a su mala racha lejos de Asturias, donde solo han sumado uno de los seis puntos en juego. También se disputan el domingo el Cartagena-Cádiz, el Elche-Mirandés y Almería-Eibar. En el primero de los duelos, el equipo amarillo quiere lograr un triunfo ante un Cartagena en descenso que lo asiente en la posiciones punteras de la tabla tras un arranque irregular. Mismo objetivo que tendrá el Elche en el Martínez Valero ante un Mirandés que defiende posición de play-off. Por último, el Almería querrá reponerse de la goleada sufrida ante el Castellón ante un Eibar que busca acabar en puestos de ascenso directo la jornada. Por último, cerrarán la jornada en El Alcoraz el Huesca y el Córdoba. Los alto aragoneses vienen de sufrir su segunda derrota consecutiva del curso ante el Málaga, por lo que buscarán la reacción ante un equipo andaluz que, por el contrario, querrá dar continuidad a su primera victoria de la temporada conseguida en la jornada 5 ante el Deportivo de La Coruña en El Arcángel. --HORARIOS JORNADA 6 DE LALIGA HYPERMOTION Viernes 20 septiembre. Granada - Málaga 20.30 horas. Sábado 21. Racing de Ferrol - Albacete 16.15 horas. Deportivo de la Coruña - Burgos 18.30 horas. Eldense - Real Oviedo 18.30 horas. Real Zaragoza - Levante 21.00 horas. Domingo 22. Tenerife - Sporting 14.00 horas. Cartagena - Cádiz 16.15 horas. Castellón - Racing de Santander 16.15 horas. Elche - Mirandés 18.30 horas. Almería - Eibar 21.00 horas. Lunes 23. Huesca - Córdoba 20.30 horas.

