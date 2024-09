Petro dice a miles de sus seguidores: "Yo tengo el derecho de criticar, no me silencian"

Bogotá, 19 sep (EFE).- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se dirigió este jueves a los miles de pensionados y seguidores que se concentraron en la Plaza de Bolívar de Bogotá para defender la reforma pensional y subrayar que tiene "el derecho de criticar" y que no lo silencien.

El mandatario les agradeció el haber salido a las calles en "defensa del derecho a pensionarse y a tener una vejez digna" y comparó la situación que se vive en Colombia con las protestas en Argentina.

"En unas, las de Buenos Aires, la gente de la tercera edad sale a las calles, igual que aquí en Colombia, pero allá los están golpeando con gases, les dan bolillo, los arrastran por las calles (...) los tratan como si fueran parias. Aquí estamos en otra (...), en Colombia estamos dando un plato de sopa, un abrazo, un cariño desde el Gobierno".

En un discurso de más de 45 minutos, Petro abordó múltiples asuntos, pero insistió en la reforma pensional, aprobada el pasado junio por el Congreso y sancionada por él mismo que en la actualidad beneficia a unas 500.000 personas.

Esta concentración se da mientras varios congresistas colombianos contrarios a la reforma le piden a la Corte Constitucional que revise la ley.

"La humanidad debería ver que en vez de aumentar la edad de pensión, lo que deberíamos estar ya discutiendo todo el mundo es cómo se reduce la edad para pensionarse", dijo Petro entre aplausos, para enfatizar que "la riqueza no está en lo largo de la jornada laboral (...) está en el tiempo" y criticó el lema del expresidente Álvaro Uribe de "trabajar, trabajar, trabajar".

"Esa porquería metida en la cabeza nos lleva a pensar que la vida del ser humano es trabajar, trabajar y trabajar. ¡Qué va! ¡Qué equivocación tan garrafal!", lamentó el presidente.

Entre los otros temas que abordó el mandatario estuvo el presunto golpe de Estado que se estaría fraguando en su contra y el plan para asesinarlo, y lamentó que "quieren borrar la posibilidad de que un proyecto progresista exista en Colombia y ganar elecciones y gobernar".

En las últimas semanas, el presidente colombiano ha arremetido contra el Consejo Nacional Electoral (CNE), que investiga administrativamente su campaña electoral por posibles irregularidades en su financiación, y que presuntamente sería parte del plan para derrocarlo, según ha dicho el mandatario.

Tras asegurar el pasado sábado que había recibido información de parte de Estados Unidos sobre el plan para acabar con su vida, subrayó que este jueves el embajador estadounidense en Colombia, Francisco Palmieri, dijo, en palabras del presidente: "'Es cierto que a Petro lo quieren matar'", y comentó que "los mismos gringos vienen a defendernos".

"Yo no sé si pueda lograr que no me maten, yo tengo ahí un ángel San Gabriel grandísimo que hasta ahora no ha dejado que me maten", pero el plan para "tumbarlo o matarlo" depende "de un ángel al que le voy a cambiar el nombre, no se llama Gabriel, se llama el pueblo colombiano, y depende de si sale a la calle o no".

Entre gritos de "no pasarán", volvió a criticar a los "medios del capital" e insistió en que no está ni "paranoico" ni "loco".

"Tenemos que actuar, esta es la primera movilización", concluyó Petro, para añadir el lema antifascista "No pasarán".