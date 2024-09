Operador de Citi que acertó en recorte de la Fed queda decepcionado

(Bloomberg) -- A Akshay Singal no le gustó tanto acertar con el anuncio de recorte de tasas de la Reserva Federal el miércoles.

Por supuesto, la Fed optó por la reducción de medio punto que Singal, el jefe global de operaciones de tasas de interés a corto plazo en Citigroup Inc., anticipó audazmente hace un par de semanas, pero el tono cauteloso del presidente Jerome Powell y el resto del consejo lo dejó repensando la apuesta de la mesa de operaciones de que habrá más de esos grandes recortes en el futuro.

“Fue un recorte bastante hawkish de 50 puntos básicos”, dijo Singal en una entrevista. “En general, la Fed probablemente esté satisfecha con ese resultado, no se percibió como una flexibilización excesiva, pero el aspecto negativo de eso es que el mercado está confundido”.

Los bonos del Tesoro revirtieron su curso poco después del anuncio inicial de la Fed el miércoles y cerraron a la baja en toda la curva, mientras que el S&P 500 osciló entre ganancias y pérdidas, y un indicador de Bloomberg del dólar cerró la sesión en EE.UU. al alza.

Su decepción, en muchos sentidos, refleja el sentimiento del mercado en general.

Las proyecciones de la Fed —conocidas como el diagrama de puntos— muestran que solo una estrecha mayoría está a favor de reducir las tasas en al menos medio punto más este año. Singal, quien anteriormente este mes dijo que “esta Fed no da pequeños pasos” y que no dudaría en recortar las tasas de manera agresiva, ya está reconsiderando su propia decisión.

Powell es el que impulsa la política, señaló, pero el presidente es claramente más dovish que el directorio en general, y eso lo hace reflexionar.

“Tiene mucho poder y ese será un punto clave en los próximos meses: entender hasta qué punto se inclina hacia una postura dovish”, dijo Singal. Los próximos dos informes de empleo, el 4 de octubre y el 1 de noviembre, también influirán en gran medida en el próximo movimiento de la Fed, agregó.

Veronica Clark y Andrew Hollenhorst, economistas de Citi, dicen que después del anuncio de política monetaria del miércoles todavía esperan que la Fed recorte las tasas de interés en 50 puntos básicos adicionales en noviembre y 25 puntos básicos en diciembre.

Pero para Singal, la decisión sobre las tasas de noviembre es ahora efectivamente una incógnita dada la retórica de Powell y las proyecciones de la Fed.

“Es una cuestión de suerte si la Fed se inclina por 25 o 50 puntos básicos en la reunión de noviembre”, dijo. “Todo dependerá de los datos”.

Nota Original: Citi Trader Who Nailed Fed Rate-Cut Call Comes Away Disappointed

