Montero defiende la "impecable" gestión del Gobierno para traer a Edmundo González y ve ofensivas las palabras de Pons

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha defendido este jueves la actuación del Gobierno para traer a España al candidato opositor, Edmundo González, y considera "falsas y ofensivas" las palabras del dirigente del PP, Esteban González Pons, que acusó al Ejecutivo de ser cómplice en el "chantaje" del chavismo contra González Urrutia. Montero sostiene que nadie puede dudar del apoyo del Gobierno de España al dirigente opositor, a quien el Congreso de los Diputados instó al Ejecutivo que reconociera como presidente del país sudamericano y subraya que se encuentra en territorio nacional por "iniciativa proactiva" del Ministerio de Exteriores. Por tanto considera "calumniante" que se intente "desprestigiar" esta labor, como a su juicio hace Pons con sus declaraciones y señala que el propio González Urrutia ha reconocido al Ejecutivo español. "Creo que esas acusaciones son tremendamente ofensivas, son falsas y que no responden, desde luego, a la realidad", ha indicado Montero, el mismo día que el PSOE ha pedido la dimisión inmediata de González Pons. En la misma línea ha acusado a los 'populares' de buscar el escándalo, la falta de consenso y de separarse de los acuerdos internacionales, lo que a su juicio hace "un flaco favor" al propio González Urrutia. "Me parece tremendo que una persona como él diga esto si no es porque realmente ha perdido toda ética respecto a lo que tienen que ser las relaciones entre aquellos que aunque discrepen tienen obligación de ponerse de acuerdo", añade insistiendo en la crítica a Pons. Este mismo jueves el eurodiputado y vicesecretario de Institucional del PP acusó al Gobierno de estar implicado en una operación para convertir al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en un "dictador por tiempo indeterminado" al haber sido "cómplice" del "chantaje" al candidato opositor para que se marchara de su país. Pons hizo estas declaraciones después de que Edmundo González denunciase haber sido coaccionado por las autoridades chavistas, estando él en la Embajada española en Caracas, para firmar un documento en el que reconocía la victoria del presidente Nicolás Maduro en las elecciones a cambio de permitir su salida del país rumbo a España.

