Más de 1.300 migrantes han llegado desde el lunes de forma irregular a España, todos ellos a Canarias

Más de 1.300 migrantes han llegado de forma irregular a las costas españolas, todos ellos a Canarias, según el recuento llevado a cabo por Europa Press. En este sentido, este jueves han llegado 420 migrantes a las costas canarias. Así, dos cayucos han entrado al puerto de Los Cristianos, en la isla de Tenerife, con casi 150 migrantes a bordo, de los que 12 son menores. También a Lanzarote han arribado 48 personas de origen magrebí. Asimismo, durante esta la madrugada, los Centros de Coordinación de Salvamento (CCS) de Tenerife y de Las Palmas han coordinado el rescate de los ocupantes de cuatro embarcaciones precarias con 222 personas. En concreto, fueron dos embarcaciones con 66 y 38 personas de origen subsahariano, otra de 66 y una con 52 migrantes. Todos fueron asistidos por el dispositivo sanitario en los muelle, no teniendo que realizar ningún traslado hospitalario. Por otro lado, el miércoles llegaron de forma irregular al archipiélago canario un total de 773 migrantes. A última hora de la tarde cuando se encontraba a unos 9 kilómetros del municipio Mogán (Gran Canaria), Salvamento Marítimo rescató a 76 personas. Posteriormente, la salvamar Adhara rescató un segundo cayuco, con 66 personas, cuando se encontraban a unos 22 kilómetros al sur de La Restinga, en la isla de El Hierro. Igualmente, un total de once embarcaciones llegaron también el miércoles a las islas de Lanzarote, Fuerteventura y El Hierro con 631 personas migrantes a bordo. Diez de las embarcaciones fueron interceptadas por Salvamento Marítimo y otra llegó por sus propios medios con 67 migrantes a la playa de La Garita, en el municipio de Haría, según fuentes de Salvamento Marítimo y del 1-1-2 Canarias. Mientras, el martes llegaron al puerto de Los Cristianos, en la isla de Tenerife, un total de 54 migrantes a bordo de un cayuco, en el que viajaban también 11 menores. También el martes, arribaron a El Hierro 68 migrantes en un cayuco, entre ellos 14 menores y dos mujeres. Además, el lunes fue interceptada una embarcación con 67 personas en aguas de El Hierro. Por otro lado, en los últimos días se han registrado en Ceuta numerosos intentos de entrada masiva de migrantes. De hecho, entre los días 11 y 16 de septiembre, las autoridades marroquíes detuvieron a más de 4.000 personas para evitar su entrada en Ceuta. Del total de arrestados, 3.795 son adultos marroquíes, junto con 141 menores, además de otros 519 extranjeros pero no de Marruecos. Según los datos, se organizaron seis intentos de acceso a Ceuta a través de la frontera del Tarajal, donde fueron arrestadas 70 personas procedentes de países subsaharianos y ciudadanos argelinos. LAS LLEGADAS A CEUTA AUMENTAN UN 182% EN 2024 Según el último balance del Ministerio del Interior, un total de 2.026 personas migrantes en situación irregular han llegado a Ceuta por vía terrestre en lo que va de año 2024. Esta cifra supone un incremento del 182,6% con respecto al mismo periodo de 2023 cuando se contabilizaron 717. En cuanto a Canarias, al archipiélago han entrado 26.758 migrantes, frente a los 14.454 del año anterior, lo que representa un incremento del 85,1%. Finalmente, respecto al total de migrantes que han arribado de forma irregular a España, entre el 1 de enero y el 15 de septiembre de 2024 lo han hecho 37.970 personas, un 49,1% más que en los mismos meses del año anterior.

