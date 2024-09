María del Monte, su llamativa respuesta a si ha llamado a Isa Pantoja tras su operación de apendicitis

El pasado jueves, hace justo una semana, Isa Pantoja era ingresada en el hospital de El Puerto de Santa María, Cádiz, para ser operada de urgencia a causa de una apendicitis. Una intervención que se complicó más de lo esperado y por la que la tuvo que permanecer en el hospital cinco días, durante los cuales Isabel Pantoja no se puso en contacto con ella para preocuparse por su estado de salud. Un nuevo desplante de la tonadillera que habría dolido mucho a su hija, puesto que tenía la esperanza de que este complicado trance hubiese algún tipo de acercamiento a su madre después de casi dos años sin ningún tipo de relación. Un asunto sobre el que le hemos preguntado a María del Monte, madrina de Isa, que una vez más se ha desmarcado de todo lo relacionado con la familia Pantoja. "Sabes que no voy a decir nada" ha dejado claro, repitiendo esta frase en dos ocasiones antes de dejar claro que si no habla de Isabel Pantoja no es porque no pueda, sino porque no quiere. "Exacto, por poder se puede y cada uno..." ha zanjado, dejando en el aire qué le parece que la tonadillera no haya llamado a su hija tras su operación. Tampoco ha querido revelar si ella, que sí mantiene cierta relación con Isa, se ha puesto en contacto con ella durante su ingreso hospitalario. "De verdad, es que no entiendo las cosas que me preguntas, de verdad... Pero bueno, entiendo que es tu trabajo y ya está. Gracias" ha zanjado, reafirmándose en su postura de no hablar sobre su vida personal.

