La Guardia Civil detiene a dos trabajadores de un restaurante por robar más de 94.000 euros

La Guardia Civil de Pollença-Alcudia ha detenido a dos hombres, de nacionalidad española y colombiana, como presuntos autores de un delito de hurto continuado en un restaurante del que llegaron a apropiarse más de 94.000 euros. Según ha informado la Benemérita, los hechos se remontan a enero de 2023, cuando la propietaria de un restaurante de Alcudia empezó a sospechar que la contabilidad de su negocio no coincidía con los productos vendidos que habían sido registrados en su programa informático. No obstante, se vio obligada a desentenderse de su negocio debido a un asunto personal. Los hechos siguieron hasta que en junio de este año la propietaria decidió actuar. Para ello, instaló cámaras y contrató a tres empresas diferentes de seguridad privada. La instalación de la cámara permitió comprobar que dos de sus trabajadores se apropiaban del dinero en efectivo de la venta de bebidas y comida que posteriormente no registraban en el sistema informático. Solo del periodo contable del año 2024, la propietaria estima que el valor del dinero hurtado es superior a 94.000 euros, desconociendo el valor al que ascendería si contabilizase los periodos de los años anteriores. En el momento de la detención, justo al finalizar la jornada laboral, uno de los detenidos portaba 700 euros en billetes de distinto valor.

Compartir nota: Guardar Nuevo