Feijóo defiende en Roma la política migratoria de Meloni frente a Sánchez: "Ha tenido buenos resultados y España no"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido este jueves en Roma la política migratoria de la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, y sus "buenos resultados" frente a la del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Ustedes recordarán que en abril del año 2023 el primer ministro español, el señor Sánchez, vino a visitar a la presidenta del Consejo de Ministros de Italia, la señora Giorgia Meloni, y dijo textualmente que el gobierno italiano y el gobierno español tenían intereses alineados en materia migratoria. ¿Qué es lo que ha pasado desde abril del 23 hasta ahora? Que Italia ha trabajado y ha tenido buenos resultados para parar el tráfico de personas y España no ha trabajado y hoy es el país con mayor presión migratoria irregular de la Unión Europea", ha asegurado Feijóo en una comparecencia en Roma, en la Asociación de Prensa Extranjera, tras reunirse con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y el vicepresidente y ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, dentro de su gira para buscar una "alianza europea" contra la inmigración ilegal. En este sentido, Feijóo ha recalcado que la lucha contra la migración irregular "no es un asunto ideológico", sino de Estado y que la principal diferencia no es entre partidos, sino "entre políticos que cumplen sus obligaciones y son responsables, y políticos irresponsables que le echan la culpa siempre a los demás de lo que ocurre en su país". Asimismo, ha explicado que hay "numerosos" primeros ministros en la Unión Europea que coinciden en el diagnóstico de la migración. Preguntado por su interés en reunirse con el primer ministro griego, Kyriákos Mitsotakis, o con Meloni, Feijóo ha expuesto que se trata de países de llegada y que el sur de Europa tiene que tener una política migratoria y buscar una alianza europea contra la migración irregular. "NO ES UN PROBLEMA IDEOLÓGICO" "Por consiguiente, insisto, esto no es un problema ideológico, es un problema de Estado, esto es un problema de responsabilidad y la política migratoria debe de ser un asunto de máxima relevancia en la Unión Europea, para todos los gobiernos, sin etiquetas ideológicas y sin excusas", ha apuntado. Igualmente, ha dicho que suscribe una política migratoria que se base en la combinación "de la firmeza, de la legalidad, de la humanidad y de la unidad de los países en Europa". "En mi país en este momento no hay política migratoria y, lamentablemente, la Ruta Canaria es la ruta con mayor presión de inmigrantes irregulares de la Unión Europea", ha lamentado. En esta misma línea, el líder de los 'populares' ha destacado que desde el PP van a seguir siendo "absolutamente respetuosos" con la migración regular, con las personas que llegan a los países de la Unión Europea a trabajar "con un contrato de trabajo" y "que acepta la normativa y las normas del país en el que va a trabajar". También ha indicado que van a ser "contundentes" en evitar que las mafias que trafican con personas puedan utilizar a esas personas "para hacer negocio e incentivar la migración irregular". "Y por eso he tenido interés en conocerlas propuestas del gobierno de Giorgia Meloni. Por una razón, porque en el último año en Italia han disminuido el número de inmigrantes irregulares un 60% y en mi país ha aumentado un 60%. La política migratoria en Italia funciona y en mi país no", ha subrayado. En todo caso, Feijóo no ha entrado a valorar medidas concretas como la de los centros que planea construir Italia en Albania para deportar inmigrantes rescatados en el mar. Igualmente, sobre los seis años de prisión que pide la Fiscalía italiana para el vicepresidente del Gobierno italiano, Matteo Salvini, por el caso 'Open Arms'. En concreto, Salvini presuntamente habría impedido el desembarco en 2019 de los migrantes que se encontraban a bordo del barco de la ONG española.

