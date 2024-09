Fed opta por recorte descomunal; Powell busca aterrizaje suave

(Bloomberg) -- Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, llevó a sus colegas a un recorte enorme de las tasas de interés diseñado para preservar la fortaleza de Estados Unidos a medida que aumentan los riesgos para el mercado laboral, marcando el fin de su enfoque monolítico en acabar con la inflación.

El jefe de la Fed dijo que iniciar el desmantelamiento de su histórica campaña de ajuste con una gran medida mientras EE.UU. todavía está fuerte ayudaría a limitar las posibilidades de una recesión. Pero fue cuidadoso de no comprometer a la Fed a un ritmo similar en el futuro, diciendo que las futuras medidas se basarían en cómo se desempeñe la economía en los próximos meses.

El recorte de la tasa de medio punto, que fue mayor de lo previsto en general, es el intento de Powell de asegurar el aterrizaje suave que desde hace tiempo tiene en mente.

Inicia tu día bien informado con el boletín #CincoCosas. Suscríbete gratis aquí.

“El mercado laboral está en condiciones sólidas y nuestra intención con la decisión de hoy es mantenerlo así”, dijo Powell a los periodistas después de la conclusión de la reunión de política monetaria de dos días. “Para mí, la lógica de esto, tanto desde un punto de vista económico como desde un punto de vista de gestión de riesgos, fue clara”.

Su visión positiva de la decisión también sirvió para refutar la idea de que las autoridades estaban apostando a lo grande en un intento de compensar el retraso en el recorte de las tasas. La Fed ha sido objeto de escrutinio por haberse demorado en ajustar las tasas en 2022.

“No creemos que estemos atrasados”, dijo Powell. “Pueden tomar esto como una señal de nuestro compromiso de no quedarnos atrás”.

La decisión no estuvo exenta de polémica. Michelle Bowman emitió un voto disidente a favor de una reducción menor de la tasa, de un cuarto de punto, marcando la primera disidencia por un gobernador de la Fed desde 2005.

Nota Original: Fed Opts for Outsize Cut as Powell Seeks to Ensure Soft Landing

MÁS CONTENIDO EN ESPAÑOL:

Bloomberg en español está en LinkedIn Bloomberg en Español en YouTube Síganos en X en @BBGenEspanol Conozca nuestro canal de WhatsApp Y también TikTok @bloombergenespanol

--Con la colaboración de Craig Torres.

More stories like this are available on bloomberg.com

©2024 Bloomberg L.P.