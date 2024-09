Evidencia de que el manto de la Tierra es un depósito uniforme

Las lavas de los puntos calientes volcánicos, ya sea que entren en erupción en Hawái, Samoa o Islandia, probablemente se originan en un depósito uniforme y mundial en el manto de la Tierra. Los hallazgos de una nueva evaluación publicada en Nature Geoscience indican que el manto de la Tierra es mucho más homogéneo químicamente de lo que los científicos creían anteriormente, y que las lavas solo adquieren sus 'sabores' químicos distintivos en el camino hacia la superficie. "El descubrimiento literalmente cambia nuestra visión de las lavas de los puntos calientes y del manto", dijo en un comunicado el Dr. Matthijs Smit, profesor asociado en el Departamento de Ciencias de la Tierra, los Océanos y la Atmósfera de la Universidad de Columbia Británica. "En cierto modo, las lavas de la Tierra son muy parecidas a la humanidad misma: una población maravillosamente diversa con un ancestro común, que se desarrolló de manera diferente dondequiera que fue". La investigación del manto de la Tierra se ha complicado por el hecho de que no se puede tomar una muestra directamente. En cambio, los científicos tienen que dedicarse a un poco de trabajo de investigación geocientífica; Los investigadores estudian esta importante parte de nuestro planeta mediante el análisis de isótopos y elementos traza de la lava que proviene del manto y que brota de volcanes oceánicos de todo el mundo. Las enormes diferencias en la composición de estas lavas, junto con la suposición de que la composición isotópica del magma no cambia entre su origen y la superficie, han llevado a la opinión general de que el manto contiene depósitos distintos de diferentes edades, ubicados en diferentes regiones y formados por diferentes procesos. Las observaciones realizadas por el Dr. Smit y el coautor Dr. Kooijman del Departamento de Geociencias del Museo Sueco de Historia Natural indican que la realidad puede ser bastante diferente. "Al observar un conjunto específico de elementos, pudimos discernir los efectos químicos de varios procesos que actúan sobre el magma fundido en su camino hacia la superficie y descubrir que todas las lavas de puntos calientes en realidad comparten la misma composición inicial", dijo el Dr. Smit. "Las lavas solo salen de manera diferente porque los magmas interactúan con diferentes tipos de rocas a medida que ascienden". El manto de la Tierra es una capa hirviente de material fundido y semifundido que comprende aproximadamente el 84% del volumen del planeta, que se encuentra entre el núcleo de hierro y la corteza superficial. Cuando el magma derivado del manto penetra la corteza y brota en la superficie, se denomina lava. Saber de qué está hecho el manto es fundamental para comprender cómo se formó nuestro planeta y cómo se ha desarrollado el manto a lo largo del tiempo. También puede proporcionar pistas sobre por qué el manto se comporta como lo hace, cómo impulsa la tectónica de placas y cuál es su papel en el ciclo global de los elementos. Además de arrojar luz completamente nueva sobre las lavas de puntos calientes en las partes oceánicas del mundo, el análisis también reveló un vínculo nuevo y emocionante con las lavas basálticas en los continentes. Estas masas fundidas, que contienen kimberlitas con diamantes, son fundamentalmente diferentes de los magmas encontrados en puntos calientes oceánicos. Sin embargo, demuestran tener el mismo "ancestro" de magma. "El descubrimiento es un punto de inflexión en lo que respecta a los modelos de evolución química de la Tierra y a la forma en que analizamos los ciclos de los elementos globales", afirmó el Dr. Smit. "El manto no sólo es mucho más homogéneo de lo que se creía, sino que probablemente ya no contenga 'depósitos primordiales', entidades que antes eran necesarias para explicar los datos, pero que nunca pudieron conciliarse realmente con el concepto de convección del manto". "Este modelo explica las observaciones de una manera sencilla y permite una gran cantidad de nuevas hipótesis para la investigación geoquímica global en el futuro", afirmó el Dr. Kooijman.

