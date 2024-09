Errejón insta al PP a "dejar en paz" a Edmundo González y "dejar de pasearlo" como un "activo de oposición"

El portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, ha instado al Partido Popular a "dejar descansar en paz, tranquilamente" al opositor venezolano Edmundo González y dejar de "pasearlo" como un "activo de oposición" contra el Gobierno. "El propio Edmundo González le ha agradecido las gestiones al Gobierno de España. No le harían ningún favor ni al propio Edmundo González ni a Venezuela si intentan fabricar otro (Juan) Guaidó", ha dicho en una entrevista este jueves en el Canal 24 horas, recogida or Europa Press. Al hilo, ha augurado que el PP hará lo mismo con González, "como pasearon a Guaidó y luego se olvidarán de él. ¿Algún dirigente del Partido Popular ha vuelto a pronunciar la palabra Guaidó? Nunca. Porque en realidad les daba exactamente igual, así que ahora pasearán a Edmundo González?", ha manifestado. A su juicio, a la formación de Alberto Núñez Feijóo "le da igual" Edmundo González y "le da igual Venezuela", ha señalado. Al ser preguntado directamente por si cree que en Venezuela ha habido un fraude electoral, Errejón ha insistido en que "no hay condiciones para afirmar la victoria de nadie" y que él "no ha visto ninguna prueba".

