El Festival de San Sebastián, preparado para recibir a Bardem, Depp o Pamela Anderson

San Sebastián (España), 19 sep (EFE).- San Sebastián ya está preparada para recibir desde este viernes a la constelación de estrellas del 72 Festival de Cine, por el que desfilarán intérpretes como Cate Blanchett, Javier Bardem, Andrew Garfield, Pamela Anderson y Johnny Depp y directores de la talla de Pedro Almodóvar, Costa-Gavras y Maite Alberdi.

Una edición que se celebrará del 20 al 28 de septiembre y que inaugurará la nueva versión de 'Emmanuelle', la polémica película erótica de 1974 que lanzó al estrellato a Sylvia Kristel y que ahora llega pasada por el tamiz del cine feminista de la francesa Audrey Diwan.

La proyección del filme y la entrega del primer Donostia de honor a Javier Bardem darán el pistoletazo de salida a un certamen en el que 17 títulos competirán por la Concha de Oro, que otorgará un jurado presidido por la actriz española Jaione Camborda y en el que están, entre otros, la escritora y periodista argentina Leila Guerriero o el director austríaco Ulrich Seidl.

El director manchego recibirá su Donostia el jueves 26 de septiembre y Cate Blanchett -que además protagoniza el cartel de la edición- completará los galardones de honor, que en su caso lo recogerá el sábado 21 por su trayectoria y por su implicación en el sector cultural como productora de cine y televisión.

Junto al filme de Serra competirán por la Concha de Oro cintas como 'The last showgirl', de Coppola; 'The End', de Joshua Oppenheimer; 'Quand vient l'automne', de François Ozon, o 'Hard Truths', de Mike Leigh.

Lo nuevo de Maite Alberdi, 'El lugar de la otra', o de Diego Lerman, 'El hombre que amaba los platos volares', también estarán en esta sección oficial, así como 'Spy Nevenka', de Iciar Bollain; 'Le dernier souffle', de Costa-Gavras, o 'Cónclave' de Edward Berger, con Ralph Fiennes en una historia sobre el proceso de elección papal.

Y en la sección Perlak, que reúne lo mejor de otros festivales, se proyectarán 'Parthenope', de Sorrentino; 'Anora', de Sean Baker -Palma de Oro en Cannes- y 'La habitación de al lado', con la que Almodóvar se hizo con el León de Oro de Venecia.