El Athletic las mete en Butarque y pilla ritmo a domicilio

El Athletic Club ganó (0-2) al Leganés este jueves en la adelantada séptima jornada de LaLiga EA Sports para encontrar ritmo en la parte alta de la tabla con dos victorias seguidas, también a domicilio como el domingo en Las Palmas, gozando de la puntería que no tuvo el equipo local en Butarque. Los de Ernesto Valverde se llevaron tres puntos de pico pala en medio del diluvio que azotó Madrid en la previa y durante el encuentro. Además, el 'Lega' tuvo las ocasiones del partido hasta que encajó el 0-1 de Dani Vivian en el minuto 65 y también después. Tras el gol, los vascos sufrieron también el acoso de un Leganés que mejoró mucho en su producción ofensiva en este inicio de campaña, pero que le faltó puntería. La pegada fue visitante y el enésimo centro de Andoni Gorosabel terminó encontrando a Iñaki Williams en el minuto 75 para hacer el definitivo 0-2. El chascarrillo fácil poco antes del pitido inicial era que la lluvia haría sentir como en casa a los de Bilbao. Sin embargo, el 'Lega' apretó y no concedió ni una ocasión a los de Valverde en un primer tiempo trabado, con ambos equipos buscando su juego. Los del sur de Madrid tuvieron la más clara del primer tiempo. Una gran acción de Sebastien Haller llevó la contra hasta la meta bilbaína pero ni Miguel de la Fuente ni el propio costamarfileño acertaron a batir a Agirrezabala. Tras el descanso se lesionó Nico Williams en el Athletic, con una contusión en el tobillo izquierdo informó el club, y Valverde movió el banquillo en busca de más rematadores para esos centros desde las bandas. Con todo, el gol siguió rondando la portería vasca, casi en propia puerta de Unai Núñez si el palo no lo impide. Los 'leones' asomaron a balón parado y en una segunda jugada, Vivian se topó con el larguero de chilena. El internacional español se quedó con las ganas y volvió a probar suerte haciendo el 0-1 poco después. El mazazo no arrugó al Leganés, que llegó a empatar por medio de Haller pero en fuera de juego. Los de Borja Jiménez se volcaron en ataque y entre Gorosabel e Iñaki sentenciaron para los rojiblancos a pesar de que Diego García tuvo otro balón al poste en los 'pepineros'. No fue el día de un 'Lega' que se queda con cinco puntos mientras el Athletic suma diez.

Compartir nota: Guardar Nuevo