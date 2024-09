Cae una violenta banda chilena de 'ladrones de campaña' que robaba en chalés lo que pudieran en 10 minutos

Agentes de la Guardia Civil, pertenecientes a la Comandancia de Madrid, en el marco de la Operación 'Hábitat Perdiz', han logrado desarticular un grupo criminal que se dedicaba a la comisión de robos con fuerza en viviendas unifamiliares en diferentes localidades de la región. La operación, llamada Habitat Perdiz, comenzó el pasado mes de agosto tras detectar un aumento de delitos de robos con fuerza en viviendas de cierto nivel adquisitivo, utilizando el mismo 'modus operandi' en las localidades madrileñas de Boadilla del Monte, Villaviciosa de Odón, Las Rozas, Pozuelo de Alarcón, San Sebastián de los Reyes y Madrid capital. Se trata de una banda de 'ladrones de campaña', es decir, dedicados a robar específicamente en una zona de forma intensiva, y marcharse del país en pocas semanas, sacando el máximo de artículos y dinero posible. En el momento de su detención, ya estaban pensando en cambiar de zona o incluso de país para seguir actuando. Fueron atrapados tan solo 10 días después de entrar a España. Los agentes detectaron que entraron a nuestro país a través de Francia el 23 y el 24 de agosto en dos vehículos de alquiler. Han comprobado, a través de testimonios de testigos y cámaras de seguridad, que entraban a las viviendas generalmente a través del método del escala y luego fracionaba o entraban por ventanas con el método el resbalón. Y en diez minutos lograban desvalijar los domicilios, ha contado a los medios Mercedes Martín, portavoz de la Comandancia. El grupo lo conformaban cinco personas, tres varones y dos mujeres. Las mujeres, muy jóvenes, se encargaban de llamar al telefonillo de las viviendas para cerciorarse de que no había nadie en el interior de las mismas o que esas personas fueran mujeres vulnerables o personas mayores. También se dedicaban a la conducción del vehículo con el que acudían a los domicilios. Mientras, los varones se dedicaban a consumar el delito, escalando para acceder a la vivienda y fracturando las ventanas o forzando las cerraduras de las puertas para entrar en el interior. En algunos de los hechos se encontraron con los moradores en el interior de la vivienda, a los cuales llegaron a intimidar con una pistola simulada, reteniéndoles mientras sustraían diferentes objetos de valor. Una vez autorizado el registro por la autoridad judicial competente en el domicilio de seguridad donde residían en el centro de la capital, concretamente en un piso de la calle Alcalá alquilado expresamente para su campaña delincuencial. SE HAN RECUPERADO NUMEROSAS JOYAS, BOLSOS Y GAFAS DE GRAN VALOR Y MATERIAL ELECTRÓNICO. La Guardia Civil ha intervenido el vehículo utilizado, el arma simulada, 10.000 euros en efectivo, así como herramientas utilizadas para perpetrar los robos. Así, han logrado recuperar numerosas joyas, bolsos y gafas de marcas de gran valor, así como diferente material electrónico. Los cinco detenidos, tres varones y dos mujeres de nacionalidad chilena, de entre 20 y 53 años, fueron puestos a disposición judicial por los delitos de pertenencia a grupo criminal, robos con fuerza y con violencia en casa habitada, decretándose la entrada en prisión de todos ellos por el juez instructor. El operativo ha contado con la colaboración del Área de Análisis y Monitoreo Internacional de la OCN Interpol Santiago de la Policía de Investigación de Chile (PDI) para lograr la plena identificación de los miembros del grupo investigado. Ahora, están investigando los receptadores. Además de vender los artículos en tiendas de compraventa, hay personas que les realizan pedidos para luego revenderlos. A primera hora de la mañana de este jueves varias víctimas han acudido a la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, situada en la localidad de Tres Cantos, para reconocer material que posiblemente les haya sido robado el mes pasado por este grupo delincuencial, una vez cotejadas las denuncias. Una de ellas, Cristina García ha explicado a los medios que en la última semana de agosto había dejado la casa sola. Al llegar de viaje vi que la puerta estaba entornada y comprobó que habían arrancado la reja de una ventana y le habían entrado en la vivienda. A continuación, llamó a la Policía. "La casa estaba destrozada. Ha sido salvaje. Las puertas correderas estaban abiertas a las fuerzas, todos los armarios abajo, arrancadas las anillas, un desastre. Todavía no sabemos todo lo que se han llevado, pero sí faltaban joyas, bolsas, relojes y hasta cosas de mi padre. Me sorprendió la rápida llamada de la Guardia Civil, a la que agradezco su eficacia. Estamos viendo ya aquí algunas de las cosas que se llevaron", ha indicado. Otras de las víctimas, que no ha querido dar su nombre ni su rostro, ha explicado que pese, a los pocos minutos que en principio estuvieron los ladrones en la casa, se encontró con enormes destrozos. Lo que más le sorprendió es que los ladrones se llevaron no solo 4.000 euros, joyas y material electrónico de valor, sino también colonias, su ropa y hasta una tabla de planchar, que hoy ha recuperado.

