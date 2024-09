Alemania podría estar ya en una recesión suave por el "débil comienzo" del tercer trimestre, según Bundesbank

Alemania podría encontrarse ya actualmente en recesión, según ha informado este jueves el Bundesbank en su informe mensual, si bien no considera factible que se produzca un desplome del PIB con los datos macroeconómicos actuales. El banco central de la mayor economía europea ha revisado a la baja su previsión para el tercer trimestre, que "podría estancarse o retroceder ligeramente de nuevo", frente al pequeño avance que pronosticaba tan solo un mes atrás. Este empeoramiento se explicaría por el "débil comienzo" del trimestre, tanto del lado de la industria como de la construcción. Asimismo, el gasto de las familias habría arrojado una mala lectura. No obstante, el propio instituto emisor también ha reconocido que es poco probable una crisis económica a gran escala. "Actualmente no se espera una recesión en el sentido de un descenso considerable, generalizado y duradero del PIB", ha pronosticado el Bundesbank. En este sentido, el Instituto Internacional de Finanzas (IIF) ha augurado hoy que la eurozona tendrá un crecimiento escaso del 0,5% en 2024 y del 0,9% en 2025 ante el "probable" estancamiento de Alemania durante este ejercicio, que arrastra consigo los datos del área de la moneda común.

Compartir nota: Guardar Nuevo