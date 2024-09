Albares asegura que el embajador cumplió con la instrucción de no inmiscuirse en gestiones de Edmundo González

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha negado que el embajador en Caracas, Ramón Santos, haya desempeñando ningún papel en la decisión del opositor Edmundo González de abandonar Venezuela y ha esgrimido que cumplió con la instrucción de no inmiscuirse en las gestiones que este pudiera hacer. Albares ha terciado así en la polémica suscitada por la denuncia formulada la víspera por el opositor de que fue objeto de "coacciones, chantaje y presiones" por parte de la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, y el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, mientras estuvo refugiado en la residencia del embajador y después de que el régimen haya hecho públicas fotos en las que se ve a los cuatro mientras que González firma un documento reconociendo la victoria de Nicolás Maduro. Según ha explicado en Bruselas, donde ha participado en una reunión sobre Gibraltar, ayer mismo se contactó con el embajador para ver si había seguido las instrucciones que él mismo le dio y "fueron exactamente cumplidas". "Esas instrucciones eran exclusivamente recibir y alojar a Edmundo González y a su esposa (en la residencia) todo el tiempo que fuera necesario y no inmiscuirse en absoluto en las gestiones que él tuviera que hacer para resolver su situación", ha sostenido. "Edmundo González tiene total libertad para hablar, recibir y encontrarse con quien quisiera" mientras estuviera en la residencia, ha añadido, recalcando que "cualquier persona que acudiera para entrevistarse con él, cualquiera de ellos, no vino a solicitud del Gobierno de España, ni fue el embajador de España quien les invitó a entrar". ESTABAN EN EL MISMO ESPACIO FÍSICO En cuanto a las fotografías, lo que muestran es que "el embajador y Edmundo González compartían un mismo espacio físico" puesto que "solo hay un salón, era la misma casa, pero él cumplió escrupulosamente esas gestiones", ha insistido el ministro. Por lo que se refiere al documento que mostró ayer públicamente Jorge Rodríguez y que el opositor asegura que firmó coaccionado y no tiene validez, Albares no ha querido precisar cuándo tuvo conocimiento del mismo, pero sí que ha querido dejar claro que "ni el Gobierno ni por supuesto el embajador de España" tuvieron "nada que ver con ninguna negociación de ningún documento". Así las cosas, Albares ha vuelto a reiterar, como ha venido haciendo el Gobierno desde que se conoció que Edmundo González se trasladaba a España para solicitar asilo, que "los únicos contactos que se han producido entre el Gobierno de España y el Gobierno de Venezuela fueron exclusivamente para que aterrizara la aeronave (de la Fuera Aérea española) y para que pudiera desplazarse el coche del embajador de España en total seguridad" desde la residencia hasta el aeropuerto. En esta línea, ha insistido en que "el Gobierno de España no ha participado en ninguna negociación política y nadie le ha solicitado, ni nosotros lo hubiéramos aceptado, ninguna contrapartida política para que Edmundo González pueda estar felizmente y como era su voluntad (..) en España libre y solicitando su derecho de asilo, que por supuesto vamos a conceder".

