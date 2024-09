Rostros conocidos acuden al tanatorio de Jimmy Giménez-Arnau

Numerosos rostros conocidos han acudido este miércoles, 18 de septiembre, al Tanatorio de Tres Cantos en Madrid para despedir por última vez a Jimmy Giménez-Arnau y mostrar sus condolencias a su viuda, Sandra Salgado. Hasta allí hemos podido ver a Belén Esteban, Terelu Campos, pero también a María Patiño, Gema López, Pilar Vidal, Carlota Corredera, Kiko Matamoros y Joaquín Prat, que no han dudado en atender a la prensa y tener unas bonitas palabras hacia el colaborador de televisión. María Patiño aseguraba que "al principio me costó mucho entender su humor negro y teníamos muchos problemas los dos, pero después era un hombre inteligente y culto, muy buen compañero y a mí siempre me estaba enseñando, me corregía cuando me equivocaba hablando, me enseñaba palabras nuevas para ampliar mi vocabulario...". Muy emocionada, la presentadora le consideraba uno de sus grandes compañeros de profesión porque "pasamos mucho más tiempo en el curro que en nuestra casa y al final son muchos años, creo que he estado pensando que lo conozco hace 23-24 años". Por su parte, Gema López le recordaba como "un compañero, un amigo, un personaje televisivo irrepetible y alguien muy generoso", tanto es así que afirmaba que "no habrá más personas y personajes como él... escribía fenomenal, pero además en un plató de televisión era irreverente, rebelde, divertido y buen compañero". La periodista desvelaba que Jimmy siempre dio la cara por sus compañeros, ya que "si alguien se metía contigo, Jimmy rápidamente escribía un mensaje de no te dejes pisar, no te dejes avasallar y daba la cara por ti y se entregaba. Y muchos secretos que se ha llevado". Pilar Vidal confesaba que le conoció "en la última etapa y tuve todas las noches con él y yo al principio pensé que sería muy serio, pero es que tenía un sentido del humor bárbaro y luego muy culto, estaba al día de todo más allá del corazón, o sea, lo del corazón yo creo que era de lo que menos puesto estaba". También hemos visto a Carlota Corredera, quien ha asegurado que "como compañera he disfrutado muchísimo con él porque era un gran compañero, una persona muy culta y además muy cariñoso, en las distancias cortas Jimmy ganaba muchísimo, me encantaban sus mensajes porque siempre que me mandaba un WhatsApp ponía besos Jim". Muy afectado, Kiko Matamoros le ha definido como "un genio, un tipo camaleónico, fundamentalmente divertido, descarado, no se ponía límites ni barreras y era muy espontáneo en sus expresiones, pero sabía perfectamente lo que hacía, lo que quería, lo que perseguía, que era la complicidad del público, la risa de los compañeros".

