Mayte Zaldívar y el nieto de Julián Muñoz activan las alarmas sobre su gravedad

Dos días después de hacer balance de su vida en '¡De Viernes!', gritar a los cuatro vientos su amor por Mayte Zaldívar, y confesar el miedo que tiene a morir en la que asegura que ha sido la última entrevista de su vida, Julián Muñoz era ingresado de urgencia en un hospital de Marbella el pasado domingo. Con una fragilidad que en pocas ocasiones le hemos visto, el ex de Isabel Pantoja protagonizaba unas desgarradoras imágenes a su llegada a la clínica en silla de ruedas arropado por toda su familia. "Ha sido un poquito alarmante. Estos tratamientos te matan lo malo, pero por desgracia te matan lo bueno también" explicaba su mujer horas después de su ingreso, activando las alarmas respecto a la gravedad del expolítico. Inseparable de Julián en este momento tan delicado en el que se especula que su enfermedad -lucha desde hace meses contra un cáncer de pulmón galopante- ya habría entrado en una fase de no retorno, Mayte abandonaba el hospital este lunes por la tarde con rostro de preocupación y daba la última hora sobre el estado del exalcalde. "Julián están tratándolo y le han dicho que tranquilito, y ya está. Un poquito más largo de lo que esperábamos" ha reconocido, admitiendo que en estos momentos lo único que pueden hacer es "dejarlo en buenas manos". Respecto a una fecha posible de alta para regresar a casa, Mayte ha preferido mostrarse prudente y ha revelado que de lo único que hay "previsión" en estos momentos es de "tranquilidad". "No hay otra noticia sobre el asunto, ya iréis teniendo noticias" ha concluido sincera. EL NIETO DE JULIÁN MUÑOZ CONFIESA QUE ESTÁN "ASUSTADOS" TRAS ESTE NUEVO INGRESO Mayte no ha sido el único miembro de la familia en dar la última hora sobre Julián, ya que el nieto del exalcalde, Fran Redondo, ha visitado 'TardeAR' y ha reconocido que su abuelo está "mal" y que en estos momentos "estamos a expensas de lo que nos diga el médico". "Ha ocurrido lo inesperado, pero también lo esperado. Al final, con esta enfermedad no sabe uno cuándo le dan los altibajos. Y estamos en alerta, asustados, esperando a que nos digan cómo va a salir la cosa" ha confesado, asegurando que a pesar de lo delicada de la situación Muñoz "tiene muchas ganas de seguir viviendo, luchando y de seguir con nosotros".

