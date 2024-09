Latin Grammy 2024: Karol G, Bad Bunny y Edgar Barrera lideran las nominaciones

El artista mexicano Edgar Barrera lidera la lista de nominados a los Latin Grammy 2024 con nueve nominaciones, incluyendo las candidaturas a los galardones como compositor del año y productor del año. Karol G y Bad Bunny con ocho nominaciones cada uno, son otros de los máximos favoritos de cara la 25.ª gala de entrega de los galardones que entrega Academia Latina de la Grabación en una ceremonia que se celebran el próximo 14 de noviembre en el Kaseya Center de Miami (Estados Unidos). Otros de los que acumulan más nominaciones son Keityn, con seis candidaturas y Juan Luis Guerra que opta a cinco premios. Feid, Kany García, Carín León y Kali Uchis cuentan con cuatro nominaciones cada uno mientras que con tres aparecen Camilo, Jorge Drexler, Fonseca, Mon Laferte, Nathy Peluso, Residente, Peso Pluma, Shakira y Elena Rose. En cuanto a los principales premios, al Grammy Latino al mejor disco del año optan Ángela Aguilar por 'Bolero', Camilo por 'Cuatro', Xande de Pilares con su trabajo 'Xande canta caetano', Karol G por 'Mañana será bonito (bichota season)', Kany García con 'García', Juan Luis Guerra y 4.40 por 'Radio Güira', Mon Laferte por 'Autopoiética', Carin León con 'Boca Chueca, Vol.1', Residente con el disco 'Las letras ya no importan' y Shakira con su trabajo 'Las mujeres ya no lloran'. Al premio a mejor grabación del año optan Anitta con 'Mil veces', Bad Bunny con 'Monaco', Camilo y Carin León con 'Una vida pasada', Cimafunk y Monsieur Periné con 'Catalina', Fonseca y grupo niche por 'Con dinero y sin dinero', Karol G con 'Mi ex tenía razón', Juan Luis Guerra y 4.40 con 'Mambo 23', Mon Laferte con 'Tenochtitlán' y Kali Uchis y Peso Pluma por 'Igual que un ángel'. Y al Grammy Latino a la mejor canción del año optan Daymé Arocena y Cicente García por el tema 'A fuego lento', Maura Nava con 'A la mitad', Gian Marco y Rubén Blades por 'Aún me sigo encontrando', Elena Rose, Danny Ocena y Jerry Di con la canción 'Caracas en el 2000', Jorge Drexler por 'Derrumbe', Shakira y Grupo Frontera con el tema 'Entre Paréntesis', Karol G con 'Mi ex tenía razón', Maluma y Carin León con 'Según quién', Kany García y Carin León con 'Te lo agradezco', Residente, Silvia Pérez Cruz y Penélope Cruz con el tema '313'. "A medida que nos acercamos a la 25.ª entrega anual del Latin Grammy, nuestro proceso de premiación se encuentra más sólido que nunca, con más de 23.000 trabajos evaluados por nuestra membresía", afirma Manuel Abud, CEO de la Academia Latina de la Grabación, en un comunicado en el que destaca cómo en los últimos años los Latin Grammys "han crecido de manera asombrosa, convirtiéndose en una plataforma fundamental para la música y la cultura". "Nos enorgullece presentar a los nominados de este año, un talentoso y diverso grupo de creadores que refleja la riqueza y el impacto global de nuestra música", concluye.

