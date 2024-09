El Rey recibe a Salvador Illa, nueve años después de la última visita de un presidente catalán

El Rey Felipe VI ha recibido este miércoles al 'president' de la Generalitat, Salvador Illa, en una audiencia en el Palacio de la Zarzuela, más de un mes después de ser elegido en su cargo. El presidente catalán ha retomado las audiencias en la Casa del Rey tras nueve años, después de que Artur Mas fuera el último en acudir a este encuentro en 2015. El monarca ha dado la bienvenida a Illa en el Salón de Audiencias, donde se han estrechado la mano ante los medios gráficos antes de pasar al despacho de Don Felipe para mantener la reunión. "ESTO NO ES LO HABITUAL" "Qué bien", ha dicho el Rey al abrir la puerta, para luego bromear con el despliegue de medios en la Zarzuela dada la expectación del encuentro: "Esto no es lo habitual", mientras que Illa ha confesado a la prensa estar muy contento de reunirse con el jefe del Estado. El último presidente catalán en acudir a una audiencia con el Rey en el Palacio de la Zarzuela fue Artur Mas en el año 2015 cuando fue designado como jefe del Ejecutivo catalán; desde entonces, sus predecesores Carles Puigdemont, Quim Torra y Pere Aragonés no asistieron a estos encuentros coincidiendo con el 'procés' y la posterior sentencia. De esta manera, el socialista Salvador Illa ha retomado esta audiencia con el monarca tras nueve años y después de que hace unas semanas ya recibiera al Rey Felipe VI en Barcelona recuperando el saludo oficial durante su visita para la Copa América de Vela.

