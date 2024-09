El PP urge a Albares a dar explicaciones "para aclarar las acusaciones de Edmundo González" sobre "coacciones" de Maduro

Cargos del PP han salido en tromba este miércoles para exigir explicaciones al ministro de Exteriores, José Manuel Albares, con el fin de "aclarar las acusaciones" del candidato opositor venezolano, Edmundo González, revelando que firmó bajo "coacciones" un documento del régimen de Nicolás Maduro. A su entender, debe aclarar si España le "concedió asilo político a quien ganó las elecciones una vez que el régimen consiguió chantajearle y sacar de él lo que querían con amenazas y coacciones". La formación que lidera Alberto Núñez Feijóo ha reaccionado así después de que Edmundo González haya denunciado este miércoles haber sido coaccionado por las autoridades chavistas para firmar un documento en el que reconocía la victoria del presidente Nicolás Maduro en las elecciones a cambio de permitir su salida del país rumbo a España. González ha contado cómo estando él en la residencia del embajador de España, Ramón Santos Martínez, acudieron el presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, y la vicepresidenta del país, Delcy Rodríguez, con un documento que debía refrendar para poder salir del país. "O firmaba o me atenía a las consecuencias", ha asegurado. "Hubo horas muy tensas de coacción, chantaje y presiones", ha admitido. PIDE SABER SI EL EMBAJADOR ESPAÑOL ESTABA "DURANTE LAS AMENAZAS" El PP se ha hecho eco de las declaraciones de González Urrutia y ha pedido aclaraciones al Gobierno después de que haya denunciado que "dos altos cargos del régimen de Maduro entraron en la embajada española para amedrentarle y coaccionarle". "Aún no sabemos qué hizo la vicepresidenta venezolana (en alusión a Delcy Rodríguez) en su visita a España hace unos años en presencia del entonces número 2 del PSOE y de un comisionista de una trama corrupta, pero sí sabemos que en esta ocasión ha pisado suelo español, el de nuestra embajada en Caracas, para amenazar a un dirigente político que ha ganado unas elecciones, tal y como ha reconocido el Congreso", ha asegurado fuentes del PP a Europa Press. Por eso, el PP ha recalcado que quiere saber "si el embajador en Venezuela estaba presente durante las amenazas que denuncia Edmundo González" o "si por el contrario se retiró de la estancia para dejar hacer a los enviados de Maduro". Según el PP, el Gobierno de Pedro Sánchez, que ha dicho que "no negoció nada con el régimen" de Maduro, "permitió la entrada" en la embajada española "de dos altos cargos de la dictadura venezolana para que amenazaran en suelo español a González". "Por tanto, España concedió asilo político a quien ganó las elecciones una vez que el régimen consiguió chantajearle y sacar de él lo que querían con amenazas y coacciones", han agregado fuentes del PP, que han urgido a Albares a dar explicaciones hoy mismo para "aclarar las acusaciones de Edmundo González". PONS PIDE A ALBARES RESPONDER: "QUEREMOS LA VERDAD" Esa exigencia de explicaciones al Gobierno de Sánchez la ha formulado también el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons. "¡Albares, responde!", ha demandado, para calificar de "vergüenza" que la vicepresidenta Delcy Rodríguez "coaccionara, chantajeara y presionara al presidente electo de Venezuela en la residencia del embajador de España". "Queremos la verdad. ¿En qué trapicheo criminal anda el Gobierno de Sánchez? ¿Torturas en la embajada? No era humanidad, sino complicidad", ha manifestado el eurodiputado del PP en un mensaje en su cuenta oficial de la red social 'X', que ha recogido Europa Press. Según Pons, "el embajador de Sánchez no sólo consintió el chantaje en su residencia, además permitió que hicieran fotos para seguir chantajeando después". "Albares, ¿qué sabes y te callas? ¿Dónde te has escondido? Esta es política de mafiosos y criminales, qué vergüenza el nombre de España ahí", ha denunciado. TELLADO: "EMBAJADA ESPAÑOLA USADA POR LA DICTADURA COMO PISO FRANCO" El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, considera que las palabras de González Urrutia evidencian que la embajada española ha sido "usada por la dictadura venezolana como piso franco para coaccionar, chantajear y presionar al presidente electo de Venezuela". A su entender, Sánchez y Zapatero lo sabían y "se han atrevido a dar lecciones de humanidad". "Es extremadamente grave incluso para un Gobierno sumido en la indigencia moral como el de Sánchez", ha manifestado. También se ha pronunciado la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, quien ha asegurado que "el régimen de Maduro sigue con su agenda del terror coaccionando y amenazando a líderes opositores como Edmundo González hasta el punto de obligarles a huir del país". "Que Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez se personaran en la Embajada de España para coaccionar al presidente legítimo es un acto descarado de sumisión al chavismo. Solo falta uno: Rodríguez Zapatero", ha manifestado, para subrayar que "el Gobierno de España no puede estar conchavado con el chavismo". ÁLVAREZ DE TOLEDO: "QUÉ FECHORÍA ANTIDEMOCRÁTICA" La portavoz adjunta del Grupo Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha denunciado las "coacciones, chantajes, amenazas y juego sucio contra el presidente electo de Venezuela en la residencia del Embajador de España en Caracas". "Qué fechoría antidemocrática. Qué colosal escándalo", ha exclamado. Según Álvarez de Toledo, aparte de Maduro y los cargos de su Gobierno, este "escándalo" tiene como "protagonistas" en España al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, al ministro Albares, y al embajador español Ramón Santos. Por su parte, la vicesecretaria de Sanidad y Educación del PP, Ester Muñoz, ha criticado que en "una embajada española, en presencia de un embajador del reino de España, en suelo español" se permita "a ministros de una dictadura coaccionar y amenazar a al presidente electo de Venezuela que pide asilo" en España. "¿Pero qué es esto? A cambio de qué lo permitió el Gobierno? ¿Quién más estaba? No era humanidad, era complicidad", ha finalizado.

