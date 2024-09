El nacionalismo escocés conmemora diez años del referéndum con llamamientos a la secesión

Edimburgo (R.Unido), 18 sep (EFE).- El nacionalismo escocés conmemoró este miércoles el décimo aniversario del referéndum de independencia, en el que ganó la permanencia en el Reino Unido, con una serie de actos en Edimburgo donde reafirmó que Escocia se encuentra ahora más cerca de la secesión.

En el evento principal, con alrededor de 200 activistas en la capital escocesa, el ministro principal escocés, John Swinney, defendió el "legado abrumadoramente positivo" que dejó la campaña por la independencia de 2014.

El referéndum, celebrado el 18 de septiembre de ese año bajo el gobierno de Alex Salmond (2007-2014), resultó en una victoria del ‘No’ con un 55%, frente a un a 45% de votos a favor de la independencia.

John Swinney, quien entonces era ministro de Finanzas, destacó ante la audiencia en Assembly Rooms, en el centro de Edimburgo que aunque el resultado fue un revés, la independencia es “inevitable”.

"Escocia ahora está más cerca de separarse del Reino Unido", afirmó el político, elogiando también a los líderes de la campaña del 'No' por su "comprensión" tras el referéndum.

Además, respaldó la visión de su predecesora, la ex ministra principal, Nicola Sturgeon, que predijo en una reciente entrevista para la BBC que la independencia de Escocia y la reunificación de Irlanda podrían ocurrir dentro de una reestructuración más amplia del Reino Unido.

El líder del SNP mencionó en su discurso que, tras el referéndum de 2014, el Parlamento regional había obtenido más poderes sobre impuestos y bienestar social, pero criticó al Gobierno británico por no cumplir con las promesas de una "asociación de iguales" y por socavar esas competencias.

Tras pedir al movimiento independentista que recupere el optimismo de hace una década, se mostró confiado en que Escocia está más cerca de la autodeterminación: "Nunca he estado más convencido de que la independencia es la única vía para un futuro más próspero para Escocia", afirmó, aunque señaló al Gobierno central como el principal obstáculo.

Posteriormente, se celebró el debate en el Parlamento escocés de Holyrood "Crear una Escocia moderna, diversa y dinámica", en el que Swinney volvió a defender la independencia de la Escocia y en el que no faltaron críticas de los unionistas.

"Dice mucho sobre la naturaleza de este gobierno que el ministro principal prefiera pronunciar un discurso constitucional en la cámara que abordar los problemas que enfrenta el gobierno", dijo el líder de los laboristas escoceses, Anas Sarwar, en alusión a la atención que el SNP presta a la independencia en lugar de a problemas en la sanidad y la educación.

Además, el líder laborista calificó la última década de "turbulenta y divisiva".

Los unionistas hicieron llamados a centrarse en los problemas internos de Escocia, como el costo de vida, la crisis energética y la mejora del sistema de salud, en lugar de volver a abrir el debate sobre la independencia.

Craig Hoy, presidente del Partido Conservador y Unionista Escocés, instó al SNP en un comunicado a "poner fin a una década de división" y permitir que Escocia "avance".

La jornada conmemorativa también incluye una manifestación orquestada por 'Believe in Scotland', una organización no partidista creada en 2019 para movilizar a los ciudadanos en favor de la independencia.

Las encuestas recientes reflejan que el apoyo a la independencia no ha crecido significativamente en la última década.