El candidato uruguayo Orsi apuesta a "potenciar y mejorar" un Mercosur que "funciona mal"

Buenos Aires, 18 sep (EFE).- El candidato por el Frente Amplio (izquierda) a las elecciones presidenciales de Uruguay, Yamandú Orsi, apostó este miércoles en Buenos Aires a "potenciar y mejorar" un Mercosur que actualmente "funciona mal".

El ahijado político del exmandatario uruguayo José Mujica (2010-2015) participó en un evento con empresarios, organizado en la capital argentina por el Consejo Interamericano de Comercio y Producción.

En ese marco, indicó que el tamaño de Uruguay en medio de los dos gigantes de la región (Argentina y Brasil) hace "muy difícil imaginar otros escenarios" fuera del Mercosur, aunque "la rigidez de la región hace que uno lo vea como paciente no en CTI (unidad de cuidados intensivos), pero sí en cuidado intermedio".

Orsi defendió la "estabilidad política" de Uruguay, que permite una cierta continuidad en la toma de decisiones al margen de quien gobierne.

Según esto, defendió la flexibilización impulsada por el actual presidente de Uruguay, el centroderechista Luis Lacalle Pou, aunque se mostró en desacuerdo con cualquier intento de salida del bloque.

"No me imagino al Gobierno chino haciendo acuerdos con un país suelto de la región (Latinoamérica); lo piensa más en función de (un bloque como) Mercosur", afirmó Orsi, quien agregó que, por ello, ve "muy difícil" que Uruguay pueda lograr un Tratado de Libre Comercio (TLC) con China "si no está en Mercosur".

Desde julio de 2022, China y Uruguay se encuentran en el proceso de negociación de un Tratado de Libre Comercio (TLC), impulsado por el Gobierno de Lacalle Pou, quien dejará la Presidencia el 1 de marzo de 2023.

El candidato izquierdista recordó que "el mundo está en un momento complejo, de mucha incertidumbre y con pérdida de papel protagónico de Europa" y expresó su deseo de explorar "regiones emergentes" como África, el Sudeste Asiático o Medio Oriente.

Las elecciones de Uruguay para el período 2025-2030 se celebrarán el 27 de octubre y, en el caso de que ninguno de los candidatos alcance una mayoría absoluta, habrá una segunda vuelta el 24 de noviembre.

El Partido Nacional (PN), al que pertenece Lacalle Pou -quien gobierna apoyado por una coalición de cinco formaciones políticas-, presenta como candidato a Álvaro Delgado, quien fue su secretario de Presidencia hasta diciembre pasado para abocarse a las elecciones.