EEUU demanda al propietario del carguero que provocó el colapso del puente de Baltimore

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha demandado este miércoles al propietario y operador del portacontenedores que colisionó contra el puente Francis Scott Key de la ciudad de Baltimore, situada en el estado de Maryland (noreste), un incidente que se saldó con seis trabajadores muertos. La demanda, que busca 100 millones de dólares (89 millones de euros) por la respuesta al desastre, ha sido presentada ante el tribunal de distrito de Maryland contra las empresas singapurenses Grace Ocean Private Limited y Synergy Marine Private Limited. "El Departamento de Justicia sigue comprometido en asegurar que los responsables rindan cuentas por la destrucción del puente Francis Scott Key Bridge, que provocó la trágica muerte de seis personas", ha subrayado en un comunicado el fiscal general, Merrick Garland. Por su parte, el fiscal general adjunto, Benjamin Mizer, ha asegurado que el propietario del 'Dali' --"por negligencia, mala gestión y, en ocasiones, por el deseo de reducir costes"-- configuró el sistema del carguero de tal manera que "impidiese restaurar la propulsión tras un corte de energía". De la misma forma, el jefe de la división civil del Departamento de Justicia, el fiscal M. Boynton, ha resaltado que fue "una catástrofe totalmente evitable" resultado de "una serie de errores previsibles cometidos por el propietario". La demanda no incluye ningún reclamo para la reconstrucción del puente. Según el Departamento de Justicia, el estado de Maryland, responsable de construir, mantener y operar la estructura, puede presentar su propio desafío civil por daños y perjuicios. Asimismo, los fiscales también han denunciado que el carguero se quedó sin energía un día antes de colapsar contra el puente, si bien este incidente no fue informado a la Guardia Costera, tal y como exige la ley estadounidense. La Oficina Federal de Investigación (FBI) de Estados Unidos abrió en abril una investigación por lo sucedido. Además, la ciudad de Baltimore ya ha presentado su propia demanda contra las dos empresas y las familias de tres de las víctimas se plantean llevar a cabo medidas similares. La tripulación del 'Dali' emitió una alerta antes de colisionar contra el puente Francis Scott Key, que terminó cayendo sobre el río Patapsco, lo que permitió cortar el tráfico y que solo hubiese ocho vehículos sobre la estructura cuando esta se vino abajo. El carguero comenzó a virar a dos minutos antes de que se produjese el impacto. Antes de la colisión, se produjo un apagón total en el carguero, que perdió potencia en el motor. Pese a que las luces de la embarcación se volvieron a encender gracias a un generador de emergencia, los motores no volvieron a funcionar. Las seis víctimas --que procedían de El Salvador, Guatemala, Honduras y México-- trabajaban para Brawner Builders, la empresa de construcción responsable del puente.

