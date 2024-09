Apple detiene la actualización de iPadOS 18 para los iPad Pro con chip M4 tras identificar bloqueos en el sistema

Apple ha paralizado temporalmente la actualización de su nueva versión de sistema operativo para iPad, iPadOS 18, en los moodelos Pro con procesador M4, debido a un fallo que ha ocasionado que algunos de estos dispositivos se bloqueen y, en algunas ocasiones, terminen apagándose. La tecnológica lanzó este lunes la nueva versión de sus sistemas operativos, entre los que se encuentra iPadOS 18, que incluye novedades como la función de Calculadora, además de todas las nuevas herramientas de personalización, privacidad y seguridad, que también se han implementado en iOS 18. Sin embargo, Apple ha paralizado de forma temporal la actualización iPadOS 18 para los modelos iPad Pro M4, de manera que, por el momento, la nueva versión de 'software' ya no está disponible para su descarga e instalación. Esta pausa en el lanzamiento de la actualización se ha llevado a cabo tras identificar un fallo que ha ocasionado que algunos de estos dispositivos queden bloqueados e inutilizables, tal y como han compartido algunos de los usuarios afectados en publicaciones en Reddit. En concreto, según han explicado, este fallo ha ocasionado problemas como que, durante el transcurso de instalación de la actualización, el iPad se apagase y ya no se volviera a encender. En este sentido, la compañía ha confirmado que en algunos casos los dispositivos se quedaron "completamente bloqueados", ofreciendo un reemplazo a los usuarios. Para analizar lo sucedido, Apple ha confirmado a medios como MacRumors y ArsTechnica que ha eliminado temporalmente la actualización de iPadOS 18 para los modelos iPad Pro M4, mientras trabaja en "resolver un problema que está afectando a una pequeña cantidad de dispositivos". Por el momento, no ha compartido más información sobre el fallo en cuestión y tampoco ha señalado cuándo reanudará las actualizaciones para estas tabletas.

Compartir nota: Guardar Nuevo