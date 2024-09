'Animal', 'Dahomey', 'Flow', 'Intercepted' y 'Julie Keeps Quiet', películas nominadas a premios LUX de la Eurocámara

Las películas 'Animal', 'Dahomey', 'Flow', 'Intercepted' y 'Julie Keeps Quiet' son las cinco cintas nominadas a los premios LUX que organiza cada año el Parlamento Europeo y que celebran la riqueza cultural y la representación de los valores europeos en el cine. Los títulos reúnen denuncias al turismo de masas y al expolio colonial, una radiografía sonora sobre la guerra de Ucrania, un drama sobre abusos en el deporte y una cinta de animación que reivindica el lema de la UE: 'Unidos ante la adversidad'. Las finalistas se han dado a conocer este miércoles en rueda de prensa en la sede de la Eurocámara en Estrasburgo (Francia) coincidiendo con la sesión plenaria que se celebra esta semana, aunque entre ellas no hay ninguna representante española que recoja el testigo de 'Alcarràs', de Carla Simón, y '20.000 especies de abejas', de Estíbaliz Urresola, nominadas en las ediciones de 2023 y 2024, respectivamente. El ganador del Premio del Público LUX se elige de forma conjunta entre los eurodiputados ciudadanos de toda la UE, que podrán registrar sus votos a través de una plataforma que estará abierta desde el 18 de septiembre hasta abril de 2025, cuando se anunciará el título ganador en el Parlamento Europeo en Bruselas, en presencia de los representantes de las películas finalistas. Para hacer llegar estos cinco títulos al mayor número de espectadores posible, el Parlamento organizará una serie de proyecciones gratuitas y debates sobre las películas en los 27 Estados miembro. Desde 2020, el Parlamento Europeo y la Academia de Cine Europeo conceden el Premio del Público LUX en colaboración con la Comisión Europea y la red Europa Cinemas, con el ánimo de fomentar el diálogo y el compromiso entre la política y el público a través del cine. Las películas nominadas pretenden ensalzar los valores europeos y concienciar sobre algunos de los principales problemas sociales y políticos actuales, tales como la salud mental, la pobreza, el cambio climático, la libertad de expresión, la igualdad de género y los derechos LGBTIQ+. LAS NOMINADAS En este contexto, la producción 'Animal', de la realizadora griega Sofia Exarchou, muestra el lado oculto de la industria del entretenimiento turístico desde el punto de vista de los trabajadores de un resort. La francesa Mati Diop se vale del género documental en 'Dahomey' para narrar el regreso de 26 tesoros del Reino de Dahomey, casi 130 años después del expolio colonial de las tropas francesas, a la República de Benín. Otro documental, 'Intercepted', de la directora ucraniano-canadiense Oksana Karpovych, aborda la destrucción causada por la invasión rusa de Ucrania y las vidas de quienes resisten y reconstruyen el país. Las conversaciones telefónicas interceptadas entre soldados rusos y sus familias y amigos en Rusia por los servicios de inteligencia ucranianos revelan la crueldad y el poder deshumanizador de la guerra. 'Flow', del letón Gints Zilbalodis, es un largometraje de animación sobre un gato que encuentra refugio en un barco con otros animales, a pesar de su carácter solitario. Ambientado en un entorno postapocalíptico, esta tripulación forzosa tendrá que trabajar en equipo a pesar de sus diferencias. Por último, 'Julie Keeps Quiet', del director belga Leonardo van Dijl, propone un drama sobre abusos en el deporte en el que un entrenador de tenis es investigado y suspendido repentinamente.

Compartir nota: Guardar Nuevo