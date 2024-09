Ryanair podría recibir cinco aviones menos el próximo verano por la huelga de trabajadores en Boeing

El consejero delegado de Ryanair, Michael O'Leary, ha advertido que la huelga de trabajadores de Boeing en la región de Seattle (Estados Unidos) podría reducir el número de aviones que recibirá la aerolínea el próximo verano a 20 en total, desde los 25 previstos. En las instalaciones de Seattle se fabrica el modelo 737, el avión más vendido de Boeing. El sindicato decidió convocar una huelga por primera vez en 16 años al rechazar la oferta del fabricante norteamericano para subir un 25% los salarios. Así, la protesta comenzó el pasado viernes 13 de septiembre y afecta a alrededor de 30.000 trabajadores. "Estamos recibiendo algunos aviones, sólo que no tantos como habíamos pedido", ha asegurado O'Leary durante una entrevista con la cadena irlandesa Newstalk Radio, a la vez que ha admitido que han tenido que ralentizar su crecimiento este año, que alcanzará el número de 200 millones de pasajeros, cinco millones menos de los previstos. Sin embargo, el consejero delegado de la irlandesa ha mostrado su confianza en Boeing al afirmar que no tiene "ninguna duda" de que acabará con esa huelga, aunque "puede que eso lleve varias semanas". Sobre el incidente ocurrido a principios de año en el que un panel de una puerta se desprendió de un avión de Boeing en pleno vuelo, O'Leary sigue respaldando al fabricante: "No creo que tengan un problema de cultura de seguridad, pero sí un problema de control de calidad". "Boeing sigue fabricando grandes aviones. Los nuevos aviones que les compramos transportan ahora un 4% más de pasajeros al mes con un 16% menos de combustible", ha concluido durante la entrevista.

