Maná retira de todas las plataformas su canción con Nicky Jam por apoyar a Donald Trump: No trabajamos con "racistas"

La banda mexicana Maná ha anunciado que retira de todas las plataformas digitales la canción 'de pies a cabeza' en la que colabora con el cantante puertorriqueño Nicky Jam, después de que este apoyara públicamente al expresidente y candidato a la presidencia de Estados Unidos Donald Trump durante su campaña. El tema fue lanzado en agosto de 2016 pero la banda ha decidido retirarlo ahora porque no "trabaja con racistas". Así lo han expresado los integrantes del grupo musical en un post en Instagram en el que han defendido que durante los últimos 30 años han apoyado y defendido "los derechos de los latinos en el mundo". "No existe negocio o promoción que valga más que la dignidad de nuestra gente. Por eso, hoy Maná decidió bajar su colaboración con Nicky Jam de "Pies a Cabeza" de todas las plataformas digitales", ha escrito la banda junto a unas letras en las que se lee: "Maná no trabaja con racistas". Esta decisión llega después de que el domingo, durante un acto de campaña en Las Vegas, el cantante puertorriqueño respaldara públicamente al expresidente Trump. "Es un honor conocerlo, señor presidente. La gente que viene de donde yo vengo no conoce al presidente. Así que soy afortunado. Lo necesitamos. Lo necesitamos de vuelta. Necesitamos que sea el presidente", expresó el artista en medio del acto político.

