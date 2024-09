Irak insiste que no necesita una coalición antiyihadista porque el EI ya no es una amenaza

El Cairo, 17 sep (EFE).- El primer ministro iraquí, Mohamed Shia al Sudani, insistió este martes que su país no necesita la presencia de una coalición antiyihadista, encabezada por Estados Unidos, ya que el grupo extremista Estado Islámico (EI) "no supone una amenaza", aunque no fijó aún un calendario de retirada de las tropas.

"Hoy, el Irak de 2024 no es el mismo que el Irak de 2014. Hemos derrotado a Dáesh (acrónimo del EI en árabe) con nuestros sacrificios (...) y encontramos que las justificaciones terminaron, y ya no hay necesidad de una coalición de 86 países", afirmó el político en una entrevista al canal de televisión del medio norteamericano Bloomberg.

Al Sudani quiso aclarar que Irak ya ha pasado de "un periodo de guerras a un periodo de estabilidad", en el que el EI "no supone una amenaza para el Estado".

En 2014, el EI llegó a ocupar amplias zonas en el país durante un periodo de tres años y devastó ciudades enteras, como Mosul, y cometió un genocidio contra la minoría yazidí.

Pero ahora, la organización se ha convertido en "un grupo de personas aterrorizadas que se esconden en cuevas en el desierto, en las montañas", dijo.

En una operación realizada el mes pasado entre la coalición y las fuerzas de seguridad iraquíes, catorce miembros del EI murieron en el oeste de Irak, entre ellos cuatro cabecillas de la agrupación.

Al ser preguntado por ello, Al Sudani aseguró que precisamente esta operación es "la prueba del nivel de habilidad y capacidad que han alcanzado" las fuerzas de seguridad iraquíes, que son capaces de "encontrar a estas personas en cuevas, en montañas, en zonas desiertas, y matarlas".

"El seguimiento de las células de estos individuos no significa que exista una amenaza real", adujo.

Respecto al calendario de retirada de las tropas de la coalición, no quiso detallar ninguna fecha para "no mezclar las cosas ni crear un malentendido sobre el final de la misión de la coalición".

"El deseo era posponer el anuncio, y esperamos anunciarlo pronto, y participaremos en una conferencia internacional para la coalición contra Daesh, o el terrorismo (...) El fin de la misión de la coalición, y este es un punto importante, no significa una ruptura entre Irak y los países de la coalición, incluido Estados Unidos. Al contrario, estamos en conversaciones bilaterales para construir una relación de seguridad sostenible, aparte de los lazos económicos, culturales y científicos y sociales", señaló.

Sin embargo, el pasado 8 de septiembre el ministro de Defensa iraquí, Zabit al Abasi, aseguró en una entrevista al canal saudí Al Arabiya que las tropas de la coalición internacional se retirarán en dos fases de Irak, un proceso que culminará en septiembre de 2026.

La entrevista de Al Sudani se publica también en el mismo día en el que el equipo de investigación de la ONU para promover la rendición de cuentas por los crímenes de Estado Islámico (UNITAD) finaliza su mandato tras siete años de recopilación de elementos de prueba por petición de Irak.

Irak y Estados Unidos llevan negociando meses la salida del personal extranjero de territorio iraquí, ya que Bagdad considera que ya no es necesario y que además amenaza a su seguridad nacional.

La retirada de las tropas internacionales ha sido uno de los principales puntos de debate en los últimos años, pero el Ejecutivo iraquí pidió establecer un calendario de salida después de que algunas milicias proiraníes integradas de facto en las Fuerzas Armadas y las tropas estadounidenses en Irak se intercambiaran ataques a raíz de la guerra en la Franja de Gaza. EFE

ijm/jac