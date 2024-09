El PP denuncia en Eurocámara la "doble moral" de Sánchez con Edmundo González y PSOE acusa de "uso espurio" de Venezuela

El Partido Popular ha denunciado este martes en el Parlamento Europeo la "doble moral" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el candidato opositor venezolano, Edmundo González, al ofrecerle asilo en España pero no dar el paso de reconocerle como presidente electo, mientras que el PSOE ha acusado a los 'populares' de "usar de forma espuria" el drama en Venezuela para sacar rédito partidista. Numerosos eurodiputados españoles han intervenido en el debate este martes en la Eurocámara sobre la crisis en Venezuela tras la inestabilidad generada después de las elecciones presidenciales de julio y la persecución a las voces disidentes, que ha provocado la salida de Edmundo González del país para refugiarse en España. "Venezuela no necesita más silencio, ni la doble moral de Sánchez que un día se refiere como héroe a Edmundo González y otro le niega el reconocimiento", ha criticado la portavoz 'popular' en la Eurocámara, Dolors Montserrat, reiterando que la petición del PPE de señalar al líder opositor como ganador de las elecciones y presidente legítimo de Venezuela es "estar en el lado correcto de la historia". Montserrat ha cargado asimismo contra el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero por "blanquear al dictador" y estar "callado y escondido" ante el deterioro de la situación en Venezuela tras el "fraude" en las elecciones del pasado 28 de julio, que observó desde el terreno. Así ha recalcado que reconocer a Edmundo González no debe ser una cuestión partidista ni ideológica. "O se está con la democracia o contra ella", ha indicado. El PPE tiene prácticamente asegurado sacar adelante su resolución parlamentaria en la Eurocámara gracias al pacto con dos grupos de ultraderecha, mientras que los socialdemócratas eluden por el momento dar el paso y se limitan a denunciar la falta de transparencia en los comicios. Su compañero de filas Esteban González Pons ha dicho que resulta una "obviedad" decir que Maduro es un "dictador" y ha pedido dar el paso de reconocer a Edmundo González. "¿Desde cuándo la verdad y la mentira dependen de la conveniencia?", ha indicado, insistiendo en que la Eurocámara no puede fallar con su voto al pueblo venezolano. De lado de Vox, Hermann Tertsch, ha denunciado que Maduro ha convertido a Venezuela en un "basurero habitado por hambrientos y gobernada por la mafia criminal". En este sentido, ha instado a reconocer a Edmundo González y seguir presionando al régimen, después de denunciar que el PSOE tiene "vínculos inconfesables" con Caracas y pretende dejar la resolución en una "solicitud de buena conducta". Por su parte, Alvise Pérez ha confirmado que sus eurodiputados darán apoyo a la resolución presentada por el PPE, aunque lamentado que "los papeles mojados" no echan a "tiranos dictadores". ACUSACIÓN AL PP DE "INSTRUMENTALIZAR" EL DOLOR DE VENEZUELA Por contra, el eurodiputado del PSOE, Javi López, ha repelido los ataques del PP y criticado que los 'populares' españoles "instrumentalicen" la cuestión de Venezuela para "dividir" a la Eurocámara y "usar como ariete" esta crisis contra el Gobierno de Pedro Sánchez. Así ha señalado el "cinismo" del PPE que tiene gobiernos europeos que no han tomado la decisión de reconocer al candidato opositor, algo que sí reclama a España. El socialista catalán ha denunciado que la resolución del PPE saldrá adelante con el apoyo de la extrema derecha pidiendo algo que "nadie comparte" en el mundo diplomático. "La utilización espuria del dolor del pueblo venezolano en nombre de intereses partidistas es una vergüenza", ha reprochado. Su colega, Leire Pajín, ha pedido "pensar en mayúsculas" para trabajar en pro de los venezolanos y lamentado el "uso partidista" de la Eurocámara por parte del PP. "No vamos a consentir ni una lección de quienes se alinean contra la extrema derecha y no denuncian la dictadura en su propio país" ha afeado a los 'populares' españoles. En la misma línea, Diana Riba, de ERC, se ha mostrado escéptica con el "reconocimiento virtual y sin consecuencias reales" de Edmundo González como presidente electo y lamentado que la derecha lleve la cuestión de Venezuela a la Eurocámara para "manipular" y "sacar rédito en política doméstica". Para el PNV, el Parlamento Europeo tiene que considerar las actas presentadas por la oposición y sin pedir el reconocimiento al candidato opositor, Oihane Agirregoitia, ha instado a que se ponga en marcha toda la maquinaria internacional para que pueda tomar posesión del cargo de presidente en enero de 2025.

