El director del OIEA anuncia una visita a Teherán para mantener "importantes reuniones políticas y técnicas"

El director general del Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, ha anunciado este lunes una visita a Teherán, la capital de Irán, para mantener "importantes reuniones políticas y técnicas" en el marco de un aumento del almacenamiento de uranio enriquecido durante los últimos meses, según recoge un informe del organismo, que coincide con un momento de máximas tensiones geopolíticas en la región de Oriente Próximo. "He coincidido con el vicepresidente de Irán y presidente de la Organización de Energía Atómica del país, Mohammad Eslami, en la importancia de mantener nuestro compromiso. Visitaré Teherán pronto para importantes reuniones políticas y técnicas", ha publicado Grossi en su cuenta de la red social X. Eslami y Grossi han coincidido en una conferencia del OIEA celebrada en Viena, donde precisamente el jefe del organismo atómico del país ha resaltado la "amplia y honesta cooperación" de Irán, y que la cantidad de inspectores designados por el organismo en territorio iraní "no es comparable al de ningún otro país" Este viaje, del que todavía no hay fecha oficial confirmada, significará el primer diálogo entre el OIEA y Teherán desde la elección del nuevo presidente iraní, Masud Pezeshkian. La ruptura del acuerdo nuclear suscrito en 2015 con las potencias internacionales ha derivado en estos últimos años en un aumento prácticamente constante de las cifras de uranio enriquecido al 60 por ciento, un material que, en grados de pureza máxima --del 90 por ciento--, puede llegar a utilizarse para fabricar armamento atómico.

