El cariñoso gesto de Enrique Iglesias con Ana Boyer en su último concierto

Ana Boyer es, sin duda, una de las mayores fans de su hermano Enrique Iglesias, y lo ha vuelto a demostrar viajando desde Qatar -donde reside con Fernando Verdasco y sus hijos- a Dubai para asistir al multitudinario concierto que el hijo de Julio Iglesias e Isabel Preysler ofreció el pasado viernes en el estadio Coca-Cola Arena de la ciudad de los Emiratos Árabes. Acompañada por el extenista -al que por cierto conoció en 2012 en una de las escasas actuaciones de Enrique en nuestro país- Ana no dudó en aparcar por unas horas su faceta de mamá de Miguel (5), Mateo (3) y Martín, que está a punto de cumplir cinco meses, para disfrutar de los grandes éxitos de su hermano, al que no ve todo lo que le gustaría por los más de 10.000 kilómetros que separan sus respectivas casas, ya que mientras ella vive en Doha con su familia, el artista tiene instalada su residencia en Miami junto a su pareja Anna Kournikova y sus tres pequeños. Una distancia que no ha enfriado en absoluto la especial relación que mantienen los dos hijos de Isabel Preysler, y que ha vuelto a quedar reflejada en el cariñoso gesto que Enrique ha tenido con la benjamina de la casa, a la que ha dado un efusivo abrazo y un beso en la mejilla al verla de camino desde el backstage al escenario. Un detalle que Ana -muy bronceada y con un sencillo vestido de algodón azul con estampado de pequeñas flores- agradeció con una gran sonrisa, devolviéndole el abrazo muy emocionada.

