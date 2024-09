EEUU pide a Irán que no aproveche la situación actual en Líbano para crear "más inestabilidad" en la región

Estados Unidos ha pedido este martes a las autoridades iraníes que no aprovechen los recientes acontecimientos en Líbano para crear "más inestabilidad" en la región tras la explosión sincronizada de dispositivos buscapersonas del partido-milicia chií libanés Hezbolá. "Instamos a Irán a que no aproveche ningún incidente para intentar añadir más inestabilidad y aumentar aún más las tensiones en la región", ha subrayado el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, en una rueda de prensa. Así ha respondido Miller en respuesta a una pregunta sobre un posible ataque en represalia de Teherán, ya que entre los heridos por este suceso se encuentra el embajador iraní en Beirut, Mojtaba Amani, quien se encuentra fuera de peligro. Miller ha subrayado además que la Administración Biden "no está involucrada" en el incidente ni "estaba al tanto" antes de que se produjera, por lo que se "encuentra recopilando información" al respecto. "No tengo ninguna evaluación que ofrecer en un sentido u otro en este momento", ha agregado. El ministro de Exteriores de Irán, Alí Bagheri, ha señalado a Israel como presunto responsable del 'hackeo' de los dispositivos buscapersonas, al igual que Hezbolá o las milicias palestinas, Hamás y Yihad Islámica, si bien por el momento las autoridades israelíes no se han pronunciado.

