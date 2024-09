CCOO reclama la regulación "inmediata y efectiva" sobre el alquiler de temporada y habitacional

CCOO ha valorado positivamente la iniciativa legislativa cuya toma en consideración será debatida este martes en el Pleno del Congreso de los Diputados con el fin de abordar la regulación de los contratos de alquiler de vivienda por temporada y alquiler de habitaciones, y poner fin a la especulación que encarece y dificulta el acceso a una vivienda digna y adecuada en España. Según ha indicado el sindicato en un comunicado, es "imprescindible" acometer la regulación "inmediata y efectiva sobre el alquiler de temporada y habitacional para poner freno a los abusos en torno a este tipo de mercado". La proposición de ley propone la modificación de distintos artículos de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), con el objetivo de regular los alquileres de temporada y el alquiler de habitaciones. El sindicato ha señalado que en los últimos años se ha producido un aumento "importante" del uso de este tipo de alquileres por parte de los propietarios de vivienda, con la intención de esquivar la regulación y garantías para los inquilinos recogidas en la Ley por el derecho a la vivienda. Por ello, CCOO comparte y valora "positivamente" esta proposición de ley y solicita que sea tramitada y mejorada en su redacción actual en los términos que se indican a continuación, ya que la regulación de ambos alquileres proporcionará una mayor seguridad y estabilidad residencial a los inquilinos, además de evitar el fraude legal y fiscal que a veces suponen este tipo de alquiler. CCOO ha apuntado que la regulación de ambos alquileres es "urgente" y debería tener dos objetivos: evitar el uso fraudulento del alquiler de temporada y proteger a los colectivos que son usuarios del alquiler habitacional, sobre todo estudiantes y familias, muchas de ellas monoparentales, que no tienen recursos suficientes para acceder a una vivienda completa. También ha insistido en que la regulación debe incluir la creación de un registro e identificación de los alquileres de temporada y habitacionales y, en el caso de la vivienda de temporada, acreditar la causalidad de manera documental, con limitación del tiempo de alquiler a 6 meses prorrogable otros 6 y la obligatoriedad del inquilino de tener su residencia habitual en otra vivienda distinta o que la vivienda este amueblada totalmente para su habitabilidad inmediata. En el caso del alquiler habitacional, se deben equiparar los derechos de los inquilinos a los de vivienda residencial, siéndoles de aplicación tanto la Ley de Arrendamientos Urbanos como la Ley por el derecho a la vivienda, al tiempo que se debe evitar el poder dedicar edificios enteros al alquiler habitacional. Con todo, CCOO ha instado al Estado a garantizar el derecho constitucional a una vivienda digna a toda la población, a la par ha criticado que las personas "no pueden esperar más" y que "sin una vivienda digna y asequible, las personas no tendrán una vida digna".

