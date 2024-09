Wall Street en conteo regresivo hacia decisión de tasas de la Fed

(Bloomberg) -- Los operadores de Wall Street, que se preparan para la decisión de la Reserva Federal de esta semana, seguían impulsando una rotación fuera de las grandes acciones tecnológicas que han impulsado el mercado alcista.

A medida que crecen las apuestas a un recorte de tasas de medio punto de la Reserva Federal el miércoles, el dinero sigue fluyendo hacia los rincones económicamente sensibles del mercado, al tiempo que sale de las grandes tecnológicas, la apuesta que fue favorecida por mucho tiempo. Apple Inc. se hundió después de que un destacado analista advirtiera que la demanda del nuevo modelo iPhone 16 Pro de la firma ha sido menor de lo esperado. Los rendimientos de los bonos bajaban ligeramente y el dólar alcanzó su nivel más bajo desde enero.

Las placas tectónicas de la economía mundial se moverán esta semana cuando comience el ciclo de relajación monetaria en EE.UU., en momentos en que funcionarios en Europa y Asia fijan sus políticas en un contexto de fragilidad en los mercados. La montaña rusa monetaria de 36 horas comenzará con la probable decisión de la Fed de bajar las tasas de interés el miércoles y terminará el viernes con el desenlace de la primera reunión del Banco de Japón desde que aumentó los costos de endeudamiento y contribuyó a sembrar las semillas de una liquidación global.

Algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

El S&P 500 registraba pocos cambios 9:56 a.m. hora de Nueva YorkEl Nasdaq 100 descendía un 0,5%El Dow Jones Industrial Average subía un 0,8%El Stoxx Europe 600 registraba pocos cambiosEl índice MSCI World subía un 0,1%El índice Bloomberg Magnificent 7 Total Return caía un 1%El índice Russell 2000 avanzaba un 0,2%

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot caía un 0,3%El euro subía un 0,5% a US$1,1130La libra esterlina avanzaba un 0,6% a US$1,3206El yen japonés ganaba un 0,3% a 140,47 por dólar.

Criptomonedas

El bitcóin caía un 2,3% a US$58.407,19El ether pedía un 2,6% a US$2.302,83

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años se mantenía prácticamente sin cambios en 3,65%El rendimiento de los bonos alemanes a 10 años se mantenía prácticamente sin cambios en 2,14%El rendimiento de los bonos británicos a 10 años se mantenía prácticamente sin cambios en 3,77%

Materias primas

El crudo West Texas Intermediate subía un 2,5% a US$70,36 el barrilEl oro al contado ganaba un 0,4% a US$2.588,72 la onza

