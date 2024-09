Senadores demócratas instan a la Fed a recortar tasas en 75 puntos básicos

(Bloomberg) -- Tres senadores demócratas instaron al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y sus colegas a reducir agresivamente la tasa de interés de referencia del banco central esta semana, inclusive en 75 puntos básicos, para proteger a la economía estadounidense de posibles daños.

“Si la Fed es demasiado cautelosa a la hora de recortar las tasas, se arriesgaría innecesariamente a que nuestra economía se encamine hacia una recesión”, señalaron los senadores Elizabeth Warren, Sheldon Whitehouse y John Hickenlooper en una carta enviada el lunes a Powell. “El Comité debe considerar implementar recortes de tasas más agresivos desde el principio para mitigar los riesgos potenciales para el mercado laboral”.

Inicia tu día bien informado con el boletín #CincoCosas. Suscríbete gratis aquí.

La carta destaca el espinoso contexto político que rodea a la Fed mientras se prepara para reducir las tasas de interés por primera vez desde 2020 en un intento de apuntalar un mercado laboral que se en enfría. Si bien los funcionarios han sostenido en repetidas ocasiones que las decisiones de política no se verán influenciadas por consideraciones partidistas, siguen enfrentándose al escrutinio de varios sectores políticos.

Estos van desde legisladores que piensan que la Fed está respondiendo con demasiada cautela, hasta el expresidente Donald Trump, que ha dicho que el banco central no debería ajustar las tasas antes de las elecciones presidenciales. Sus comentarios generaron una respuesta crítica de la vicepresidenta Kamala Harris, su rival en la carrera hacia la Casa Blanca, quien dijo que respetaría la independencia de la Fed en caso de ser elegida.

Los funcionarios de la Fed han dado señales claras de que recortarán las tasas en su reunión de esta semana, pero han sido más cautelosos sobre el tamaño potencial de la reducción, lo que ha generado incertidumbre entre los inversionistas.

Hasta el lunes, los inversionistas veían prácticamente las mismas probabilidades de un recorte de un cuarto o medio punto. Los funcionarios darán a conocer su decisión de política monetaria el miércoles, al término de su reunión de dos días.

Un recorte de 75 puntos básicos, o del 0,75%, sería mucho mayor que el habitual de un cuarto de punto. Los responsables de la política monetaria de la Fed suelen reservar los ajustes más drásticos para emergencias económicas. La última vez que ajustaron la tasa en 75 puntos básicos fue en 2022, cuando aplicaron cuatro alzas consecutivas de esa magnitud en un esfuerzo por sofocar el mayor repunte de la inflación en décadas.

Si bien los funcionarios de la Fed han reconocido que el mercado laboral se está desacelerando, continúan calificando de sólido el panorama laboral.

Ahora que la inflación tiende a la baja, hacia el objetivo del 2% de la Fed, y que el mercado laboral sigue mostrando signos de enfriamiento, “ha llegado el momento de proceder rápidamente a recortar las tasas”, escribieron los senadores en su carta.

“Las cifras de empleo se ajustan lentamente, por lo que la Fed debería adelantar los recortes de tasas para evitar caer en una posible crisis”, dijeron.

Un portavoz Fed señaló: “Hemos recibido la carta y planeamos responder”.

Traducido por Paulina Munita.

Nota Original: Democratic Senators Call on Fed to Cut Rates by 75 Basis Points

MÁS CONTENIDO EN ESPAÑOL:

Bloomberg en español está en LinkedIn Bloomberg en Español en YouTube Síganos en X en @BBGenEspanol Conozca nuestro canal de WhatsApp Y también TikTok @bloombergenespanol

More stories like this are available on bloomberg.com

©2024 Bloomberg L.P.