Nuevo sistema planetario jerárquico en la constelación de Osa Mayor

Astrónomos polacos han descubierto un nuevo sistema planetario jerárquico, de los que apenas se conocen una docena, en torno a la estrella HD 118203, a 297 años luz en la constelación de Osa Mayor. "Se trata de una configuración peculiar en la que un planeta forma un par apretado con su estrella, y un segundo planeta orbita alrededor del par en una órbita lo suficientemente amplia como para, por así decirlo, formar otro par con el primero", explica en un comunicado el profesor Krzysztof Gozdziewski, de la Universidad Nicolás Copernico (NCU) en Torun, que realizó estudios numéricos detallados de la dinámica del sistema. Los hallazgos se publican en Astronomy & Astrophysics. Ambos planetas son masivos y orbitan en órbitas bastante alargadas. A pesar de esto, su influencia gravitatoria mutua no desestabiliza el sistema en una escala de millones de años. "Hemos demostrado que esto se debe a los efectos que surgen de la teoría general de la relatividad. Si no fuera por estos efectos, los planetas se comportarían como resortes temblorosos, cambiando constantemente la forma de sus órbitas y su orientación en el espacio", añade el profesor Gozdziewski. En HD 118203, destaca un enorme planeta que tiene una masa hasta 11 veces mayor que la de Júpiter, orbita su estrella en 14 años y su temperatura no supera los 100 grados centígrados bajo cero. Los parámetros físicos de la estrella son similares a los del Sol. Los datos indican que es un 20 por ciento más masiva y el doble de grande que el Sol. Curiosamente, ya ha completado la etapa de evolución en la que se encuentra el Sol actualmente, con una historia de 5.000 millones de años a sus espaldas. Gracjan Maciejewski, profesor de la NCU, líder del grupo de investigación del Instituto de Astronomía de la NCU, dice: "Está situada en el lado norte del cielo en la constelación de la Osa Mayor y lleva la designación HD 118203, porque fue la primera vez que se incluyó en el catálogo estelar de Henry Draper con este número. El telescopio utilizado para realizar las observaciones para este catálogo hace más de un siglo se encuentra ahora en nuestro observatorio en Piwnice, cerca de Torun". El telescopio Draper es uno de los primeros astrógrafos del mundo, o registradores fotográficos de fenómenos de la esfera celeste. Fue construido en 1891 como un "monumento" al físico espectroscópico estadounidense Henry Draper, fallecido prematuramente, con quien su esposa Anna Maria apoyó el ambicioso programa del Observatorio de Harvard, dirigido por Edward C. Pickering, para desarrollar un catálogo de brillos fotográficos y fotovisuales de estrellas y su clasificación espectral. Con este telescopio de Cambridge se tomaron más de 60.000 imágenes fotométricas y espectrales del cielo, y contribuyó tanto a la intención de Pickering que el inventario compilado que contiene casi un cuarto de millón de estrellas se denominó catálogo Henry Draper. Las designaciones de estrellas "HD" todavía se utilizan hoy en día y son familiares para todos los astrónomos del mundo.

