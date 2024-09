Médicos Sin Fronteras cesa sus actividades en Rusia tras no conseguir el aval del Gobierno

La ONG Médicos Sin Fronteras ha anunciado este lunes "con gran pesar" el cese de sus operaciones en Rusia, después de que su filial no figure en la lista de organizaciones autorizadas por el Gobierno, en un momento en el que estaba ya preparando un dispositivo para atender a las personas desplazadas por la incursión ucraniana en Kursk. MSF ha explicado que en agosto recibió una carta del Ministerio de Justicia en la que declaraba que no formaba parte del registro de oficinas elaborado para ONG extranjeras. Implica el final de más de tres décadas de trabajo durante las cuales ha colaborado con autoridades y organizaciones locales. Desde la invasión emprendida por las fuerzas rusas en Ucrania en febrero de 2022, MSF ha trabajado con otras organizaciones en las regiones de Bélgorod y Rostov para ayudar a refugiados y desplazados internos. Desde entonces, unas 52.000 personas han recibido asistencia humanitaria. "El trabajo de nuestra organización se guía por los principios de independencia, imparcialidad y neutralidad y la ética médica. Brindamos asistencia en función de las necesidades", ha explicado en un comunicado el responsable de los programas en Rusia, Yashovardhan. Por su parte, el jefe de operaciones, Norman Sitali, ha señalado que "muchas personas que necesitan en Rusia asistencia médica y humanitaria se quedarán sin ayuda". Sin embargo, no pierde la esperanza y ha enfatizado que "a MSF le gustaría volver a trabajar en Rusia cuando sea posible".

