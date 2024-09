Mahou homenajea a Real Madrid, Atlético, Getafe, Rayo y Leganés con 'Cinco Equipos, Cinco Estrellas'

Real Madrid, Atlético de Madrid, Getafe, Rayo Vallecano y Leganés, los cinco clubes madrileños de LaLiga EA Sports, protagonizan la nueva iniciativa de Mahou bajo el nombre de 'Cinco Equipos, Cinco Estrellas', una nueva edición especial de la cerveza Mahou Cinco Estrellas. En un evento celebrado en la sede de LaLiga en Madrid, los exjugadores José María Gutiérrez 'Guti', David Villa, Esteban Granero, Mario Suárez y Martín Mantovani representaron a Real Madrid, Atlético, Getafe, Rayo Vallecano y Leganés, respectivamente. Y es que Mahou quiere homenajear a los cinco clubes y a la Comunidad de Madrid, la región con más clubes en la máxima categoría del fútbol español, "un reflejo de la calidad, la excelencia y la fuerza del fútbol madrileño", destacó la empresa cervecera. Para celebrar este hito, Mahou lanza una nueva edición 'Cinco Equipos, Cinco Estrellas', una edición única y exclusiva de cada uno de los cinco clubes --Atlético de Madrid, Getafe, Leganés, Rayo Vallecano y Real Madrid--. En sus respectivos turnos de palabra, Guti rememoró "recuerdos buenos y malos" de los derbis madrileños, y se quedó con la "época buenísima" del Real Madrid en el Vicente Calderón. "Era un campo talismán para nosotros", dijo el exfutbolista, que reconoció que los derbis "siempre eran partidos muy especiales". "Los derbis madrileños son especiales, no solo los del Real Madrid y el Atleti. Lo hemos vivido desde niños, iba de pequeño con mi hermano y era muy especial, y los he jugado desde muy pequeño", agregó Granero, que también analizó el Getafe-Leganés del próximo domingo. "Son dos ciudades trabajadoras, son dos clubes que desde lo más pequeño y la humildad han conseguido con mucho mérito establecerse en Primera. Verles celebrando en Primera es una especie de milagro divertido", expresó. El exmediocentro destacó la "identidad" del equipo 'azulón' con José Bordalás como punta de lanza, lo que le da más estabilidad. "Siempre se las apaña para ir sumando puntos y no sufrir este año", elogió, antes de recordar los derbis ante el Atlético cuando defendió la camiseta del Real Madrid. "En el Calderón eran muy divertidos y calientes, pero no hostiles", comentó. Por su parte, Mario Suárez analizó que al Cívitas Metropolitano "le faltan noches mágicas que a día de hoy no se han vivido" para "recuperar esa mística" que sí tenía el Vicente Calderón. Además, como exrayista, pidió que los delanteros del equipo de la franja dieran "un paso adelante". "Generan muchas ocasiones, pero no las meten, pero confío en que las buenas sensaciones se conviertan en puntos", deseó. "El Clásico del sur de Madrid es totalmente diferente. Son ciudades que se tocan, son partidos muy característicos para la gente de la ciudad. Me ha tocado jugarlos y son ambientes diferentes. Es un derbi de barrio, hay amistad y rivalidad sana, todo se magnifica mucho en las dos ciudades", concluyó Mantovani sobre ese Getafe-Leganés del este domingo.

