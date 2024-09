Lunes, 16 de septiembre de 2024 (04:00 GMT)

EEUU ELECCIONES

Trump sufre un nuevo intento de asesinato a manos de un individuo armado con un AK-47

Miami (EFE).- El expresidente estadounidense Donald Trump sufrió este domingo un nuevo intento de asesinato después de que un individuo, que fue detenido por el Servicio Secreto y no llegó a disparar, se aproximara al campo de golf en el que estaba jugando el candidato republicano, armado con un rifle AK-47 con mira telescópica. La Oficina Federal de Investigación (FBI, en inglés) confirmó que lo sucedido en el Trump International Golf Club de West Palm Beach, Florida, está siendo investigado como un aparente "intento de asesinato". El suceso se produjo en torno a las 13:30 (17:30 GMT) y lo primero que se supo, a manos de la campaña republicana, unos minutos después, fue que el expresidente (2017-2021) se encontraba bien.

Trump dice que su determinación es incluso más fuerte después de otro intento de asesinato

Miami (EFE).- El exmandatario estadounidense y candidato republicano a las presidenciales, Donald Trump, dijo en un comunicado este domingo que "su determinación (por volver a la Casa Blanca) es incluso más fuerte después de otro intento de asesinato". En el texto, además, resalta que nunca se rendirá y animó a sus seguidores a votar por él en las elecciones presidenciales del 5 de noviembre. Este es el segundo mensaje que Trump manda hoy. En el primero indicó que estaba "a salvo y bien".

Hamás advierte que Israel "no disfrutará de seguridad" a menos que detenga guerra en Gaza

Jerusalén (EFE).- El grupo islamista palestino Hamás elogió el lanzamiento por los hutíes de Yemen de un misil balístico dirigido contra el centro de Israel, y recordó que el país hebreo "no disfrutará de seguridad" a menos que ponga fin a la guerra en Gaza. (Vemos el ataque) como una respuesta natural a la agresión contra nuestro pueblo palestino, el hermano Yemen y la región árabe, y afirmamos que el enemigo sionista no disfrutará de seguridad a menos que detenga su brutal agresión contra nuestro pueblo en la Franja de Gaza", advirtió hoy Hamás en un comunicado oficial.

Israel confirma "alta probabilidad" de haber matado a 3 rehenes en noviembre en Gaza

Jerusalén (EFE).- El Ejército israelí confirmó "con alta probabilidad" que tres rehenes, cuyos cuerpos fueron recuperados de un túnel en el norte de Gaza a mediados de diciembre, murieron en un ataque aéreo israelí perpetrado en noviembre contra el lugar donde se encontraban. Esas son las conclusiones anunciadas hoy por el Ejército a los familiares de Ron Sherman y Nik Beizer, ambos de 19 años, y Elia Toledano, de 28. Los tres presuntamente murieron en Gaza después de que Israel atacara el complejo de túneles en el que estaban secuestrados en Yabalia a fin de matar a un comandante de Hamás. La conclusión de su muerte "se basa en el lugar del hallazgo de los cuerpos en relación con el impacto del ataque, la realización del ataque, hallazgos de inteligencia, los resultados de los informes patológicos así como la determinación del Instituto de Medicina Legal", detalla un comunicado castrense.

Israel detecta el lanzamiento de unos 40 proyectiles desde el Líbano

Jerusalén (EFE).- El Ejército israelí detectó en la mañana de este domingo el lanzamiento de unos 40 proyectiles desde Líbano hacia las zonas de la Alta Galilea y los Altos del Golán ocupados, la mayoría de los cuales fueron interceptados o cayeron en zonas abiertas, sin causar víctimas. "Los servicios de bomberos y rescate de Israel están operando actualmente para extinguir incendios causados ​​por proyectiles caídos en áreas abiertas", dijeron las fuerzas israelíes en un comunicado. También entre los ataques de hoy, el Ejército identificó un dron que cayó en la zona de Metula, localidad israelí evacuada y que está casi pegada a la frontera con Líbano.

Al menos 41 heridos en ataque ruso con bomba guiada contra edificio residencial en Járkov

Kiev (EFE).- Al menos 41 personas, incluidos cuatro niños, resultaron heridas por el impacto en un edificio residencial de una bomba aérea guida lanzada por Rusia contra la ciudad nororiental de Járkov, según el alcalde, Igor Terejov. "Según datos actualizados, hay 41 víctimas, entre ellas cuatro niños, el menor tiene un año", escribió el alcalde en su canal de Telegram, en el que indicó que el enemigo alcanzó el décimo piso del edificio, el fuego se extendió a cuatro pisos, del 9 al 12. El fuego arrasó los cuatro pisos superiores.

Disturbios y detenciones en Castillejos y el lado marroquí de la frontera con Ceuta

Fnideq (Marruecos) (EFE).- En las calles de la ciudad marroquí de Fnideq (Castillejos) se viven escenas de tensión con enfrentamientos entre las fuerzas antidisturbios marroquíes y grupos de jóvenes que han acudido a la llamada para cruzar a la ciudad de Ceuta, algunos de los cuales han conseguido llegar hasta la zona fronteriza para ser detenidos por las autoridades del país magrebí. Según constató EFE, en las calles de Castillejos se produjeron sobre las 20.00 horas (GMT+1) enfrentamientos entre los agentes y los jóvenes cerca de una rotonda situada a un kilómetro del paso fronterizo. Se trata de jóvenes, en su mayoría marroquíes menores de edad, que han respondido a la convocatoria hecha en redes sociales en los últimos días de acceder de forma masiva a la ciudad de Ceuta.

Venezuela llama "vocero del mal" a Borrell tras declaraciones sobre el Gobierno de Maduro

Caracas (EFE).- El Gobierno de Venezuela llamó "vocero del mal" al alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, luego de que este calificara como "dictatorial" y "autoritario" al Ejecutivo de Nicolás Maduro. "Cuando decimos el basural de la historia, nos referimos al lugar donde está Borrell ahora, de entrevista en entrevista, vocero del mal, una retirada de la política con las manos manchadas de sangre, doblemente fracasado en sus intentos por dañar al pueblo venezolano, inventando Gobiernos ficticios", dijo el ministro de Exteriores del país caribeño, Yván Gil, en Telegram. Asimismo, expresó que Borrell deja un "oscuro legado" al convertir a la UE en una "institución decrépita, colonialista y guerrerista".

Milei presenta un Presupuesto 2025 con un crecimiento del 5 % e inflación del 18,3 % anual

Buenos Aires (EFE).- El Gobierno de Javier Milei presentó este domingo el Presupuesto de su Ejecutivo para 2025, que prevé un crecimiento del 5 % de su PIB y una desaceleración de la inflación a un 18,3 % interanual a diciembre del año próximo. De cumplirse estas proyecciones, se trataría de una recuperación de la actividad económica después de dos años de recesión, con una caída estimada del 3,8 % PIB este año y del 1,6 % en 2023, y de una fuerte reducción de la inflación, que trepó al 211,4 % anual en diciembre de 2023 y que el Ejecutivo estima que este año terminará en 104,4 %. En un discurso transmitido por cadena nacional, Milei presentó en el Congreso el nuevo presupuesto que deberá debatirse en la Comisión de Presupuesto de la Cámara Diputados, que dijo "blinda el resultado fiscal sea cual sea el escenario económico", después de que logró que un superávit fiscal de 0,4 % del PIB en los primeros siete meses del año, frente a un déficit de un 6 % del PIB en 2023.

Suben a 113 los muertos y a 64 los desaparecidos por las inundaciones en Birmania

Bangkok (EFE).- Al menos 113 personas han muerto y 64 se encuentran desaparecidas debido a las inundaciones en Birmania (Myanmar), mientras que el número de desplazados supera los 320.000, conforme a las últimas cifras oficiales. El portavoz de la junta militar, Zaw Min Tun, indicó la noche del domingo que las inundaciones, que comenzaron a comienzos de semana a causa de la depresión tropical Yagi, también han causado daños en más de 72.900 viviendas debido a la crecida de los ríos por las fuertes lluvias, conforme a las cifras recopiladas hasta el sábado, recoge este lunes el diario 'The Global New Light of Myanmar'. Las áreas más afectadas se encuentran en los alrededores de las ciudades de Naipyidó y Mandalay, en la región central-norte, así como en Shan (noreste), Bago (centro), Kayah (este), Kayin (sureste) y Mon (sureste).

Aumentan a 26 los muertos por la explosión de un camión cisterna en Haití

Puerto Príncipe (EFE).- Ha aumentado a 26 la cifra de fallecidos en el choque y posterior explosión ayer de un camión con combustible en la comunidad de Miragoane, en el oeste de Haití, informó este domingo el departamento de Protección Civil (PC) de ese país. El director general de Protección Civil de Haití, Emmanuel Pierre, dio a conocer la información a la prensa local, precisando que, entre otras cosas, anoche se registraron otras dos muertes en los hospitales Sainte Thérèse y Saint Boniface, cerca de donde ocurrió el suceso. En Haití, todas las estructuras gubernamentales se han movilizado para acudir en ayuda de las víctimas de esta tragedia, ocurrida en el departamento de Nippes, y es probable que el número de muertos vuelva a aumentar en las próximas horas debido a las heridas graves sufridas por decenas de personas.

'Shogun', 'Baby Reindeer' y 'The Bear' empatan con 4 premios en la 76 edición de los Emmy

Los Ángeles (EE.UU.) (EFE).- La segunda temporada de 'The Bear', la primera entrega de 'Shogun' y la polémica miniserie 'Baby Reindeer' empataron este domingo como las producciones más premiadas con cuatro galardones cada una en la 76 edición de los Emmy que se celebró este domingo en Los Ángeles. 'Shogun', que aspiraba a seis galardones y partía como la favorita de la noche, se alzo en categorías como mejor serie de drama y mejor director. La producción de FX, basada en la novela histórica de 1975 de James Clavell y ambientada en el Japón del siglo XVII, también logró los galardones a mejor actor (Hiroyuki Sanada) y actriz (Anna Sawai) en una serie de drama.EFE

